Сочинение Анализ стихотворения И. А. Бунина «Вечер»

Стихотворение Бунина «Вечер» было написано в 1909 году и относится, на первый взгляд, к пейзажной лирике. Здесь автор описывает прекрасный осенний вечер, наполненный последним солнечным теплом: бездонное небо, белые облака, чистый воздух… Но не это главное в произведении – вечер лишь повод для внутренних размышлений лирического героя.

В стихотворении есть элементы сюжета – мы понимаем, что герой (очень близкий самому автору) находится у себя в поместье. Он работает в своем кабинете, видимо, погружен, в свои мысли, проблемы и тут…взор его обращается в окно. И поток мыслей героя принимает другое направление.

Стихотворение начинается с антитезы: «О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду». Далее весь строй произведения призван развить и доказать эту мысль лирического героя. И прекрасный осенний пейзаж помогает в этом герою, направляет и подталкивает его мысль, вдохновляет как нечто, что выше человека, как Божественное начало.

Композиционно стихотворение можно разделить, на мой взгляд, следующим образом: антитезис, тезис, три части и заключительный вывод. Герой пытается доказать, что «счастье всюду». Это значит, мне кажется, что оно рядом. Не нужно его искать где-то в «заморских странах» - подними глаза к небу, и ты увидишь счастье, говорит Бунин:

Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

Лирический герой переводит глаза на небо, наблюдает за легким белым облаком. Это наблюдение наводит его другую мысль:

Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Как это понять – счастлив только тот, кто знает? Знает что? Мне кажется, что ответ на этот вопрос будет дан в конце стихотворения.

Далее внимание героя отвлекает птичка, севшая на подоконник кабинета. Герой замечает: «И от книг Усталый взгляд я отвожу на миг». Он отходит от грустных размышлений и суетных занятий и растворяется в природе:

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне. . .

Все это наполняет лирического героя истинным умиротворением и покоем. Он приходит к выводу, главному во всем стихотворении, – «Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне».

Итак, по мысли героя, счастье дается лишь знающим, тем, кто знает секрет – «все во мне», все внутри самого человека. Его внутренний мир настолько богат и многогранен, что содержит в себе все источники счастья. Человек может видеть, слышать, он сам часть Божественной силы и существует рядом с ней. Что еще нужно? А все остальное – прах, суета, пустые выдумки слабого человека, не желающего просто остановиться, заглянуть внутрь себя и увидеть Истину.

Мне кажется, именно эта мысль – основной вывод лирического размышления, к которому пришел герой и вместе с ним автор.

Помочь выразить эту мысль помогают средства художественной выразительности в стихотворении. Стихотворение написано простым лаконичным языком, в нем содержится достаточно небольшое количество тропов. Передать прелесть осеннего вечера и состояние героя помогают эпитеты («чистый воздух», «бездонное небо», «усталый взгляд»), метафоры («воздух, льющийся в окно», «встает, сияет облако»), сравнения («легким белым краем встает»).

Автор чередует инверсию («Пискнула и села На подоконник птичка», «легким белым краем Встает, сияет облако») с прямым порядком слов, что создает интересный ритм, передающий неровное течение мысли главного героя: то плавное, то сбивающееся на учащение. Этому же способствует чередование длинных и коротких строк в стихотворении.

Произведение написано пятистопным ямбом с пиррихиями, что также придает ему плавность. Здесь Бунин использовал традиционную перекрестную рифмовку (Абаб) и чередование женских и мужских рифм (вспоминаем – оно – сараем - окно).

«Вечер» Бунина, на мой взгляд, шедевр философской лирики, сокровище в миниатюре. Поэт сумел так просто и ясно сказать об очень сложных вещах – о человеческом счастье. Мне очень близка формула поэта, хотя, мне кажется, во всей глубине я осознаю ее гораздо позже: «Счастье всюду. Все во мне».

Человек живет, он имеет возможность видеть, слышать, чувствовать. И это - огромное счастье. Ведь именно это и составляет смысл человеческой жизни. Каждый миг дан тебе свыше, как подарок. Пользуйся им, наслаждайся и будь благодарен за все. Ты имеешь душу, способную чувствовать, и это самое большое чудо на земле!

Именно таким настроением я проникнулась, именно к таким выводам пришла, именно это осознала, прочитав и проанализировав стихотворение «Вечер». .