Сочинение Анализ стихотворения И.А. Бунина «Ночь» (восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение «Ночь» написано в 1952 году, за год до смерти И. А. Бунина. В эти годы, живя в эмиграции, писатель переживал бедственное положение: давно закончилась Вторая мировая война, но были ощутимы ее последствия. Казалось, что ночь, опустившаяся на Европу, закончится еще не скоро.

В образе ночи, созданной в бунинском стихотворении, нет той привычной романтической страсти, чувственности, сладости любовного свидания. У Бунина ночь — ледяная, ощущение холода усиливает упоминание мистраля — сильного и холодного северо-западного ветра, дующего с гор Южной Франции. Мистраль, который в ночном воздухе чувствует лирический герой стихотворения, говорит нам о том, что действие происходит не в России, а в Европе.

Пробыв Вторую мировую войну во Франции, писатель отказался сотрудничать с немцами, оккупировавшими страну, приветствовал победу советских войск. Однако он не мог смириться полностью с советской властью. Даже когда после войны ему предложили поехать в СССР, он, после долгих раздумий, отказался. Но его тоска по родине, покинутой, невозвратимой, была неизбывной. В этом стихотворении она не выражена явно, но присутствует в подтексте. Достаточно сравнить «Ночь» с произведениями последних лет жизни Бунина: в сборнике рассказов «Темные аллеи» писатель 38 раз пишет «об одном и том же», но действие неизменно разворачивается в России, кажется, рассказы переполнены тоской по родине.

Лирический герой созерцает окружающую его природу, «блеск и даль гор, холмов нагих». Горы и «нагие холмы» создают впечатление пустынной местности. Стихотворение Бунина «Ночь» во многом перекликается со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу. . . »:

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу. . .

Можно заметить, что у Лермонтова в стихотворении тоже ночь, «кремнистый путь» говорит о том, что действие происходит в горах, тоже есть пустыня. И у Бунина, и у Лермонтова важную роль играет свет. У Лермонтова «блестит» дорога, у Бунина «золотой недвижный свет» проникает в комнату, дотягиваясь до самой постели лирического героя. Но есть и расхождения. В «Выхожу один я на дорогу. . . » мир, описываемый в стихотворении, хоть и безлюден, но наполнен таинственной жизнью: «Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит». Пусть даже лирический герой и ощущает себя одиноким, наполненным неясными думами, отчаявшимся: «Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть», — он знает, что природа, мир вокруг него находятся в гармонии. Пусть он сейчас не ощущает себя частью вселенской гармонии, он достигнет ее после смерти-сна под корнями дуба.

У Бунина же создается ощущение полного безмолвия, почти абсолютного одиночества лирического героя в окружающем его пространстве: «Никого в подлунной нет, Только я да Бог». Он один на один с Творцом, но это не радостное, гармоничное единение. Лирический герой Бунина вверяет Господу свою «мертвую печаль». Страшно то, что она мертвая, неизбывная, герой не надеется когда-либо расстаться с ней, даже не просит у Господа избавления от этой печали, — настолько тесно срослась она с его душой. В его сердце нет больше места радости, эмоциональным всплескам, живым движениям чувств — печаль «умертвила» все. Жалеет ли об этом лирический герой бунинского стихотворения?

Печаль присуща мировоззрению Бунина. Об этом можно судить по его произведениям. Эпиграф к его рассказу «Братья» (взятый из древней буддийской молитвы) гласит: «Взгляни на братьев, избивающих друг друга. Я хочу говорить о печали». Нестерпимой тоской проникнуты его рассказы 1905-1915 гг. , когда не было еще эмиграции, не было тяжелых бытовых проблем. В сборнике «Темные аллеи», написанном на закате дней, писатель объединяет тоску и чувство любви, радость и муку, печаль и ликование. Один из его близких друзей писал, что творчество Бунина — это «трагическая хвала сущему», и сам писатель соглашался с этим определением.

Однако в стихотворении «Ночь» он пишет о печали, которую таит «от всех». Если на протяжении всего творчества писатель не уставал признаваться в любви, пусть неразделенной и трагической, но возвышающей страсти к миру, к жизни, то теперь даже эта страсть угасает в его душе.

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