Сочинение Анализ стихотворения И.А.Бунина Святогор

В стихотворении Бунина "Святогор" повествуется о смерти славного богатыря Святогора. Безутешный конь, верный друг Святогора, бродит вокруг и пытается разбудить богатыря, не желая мириться с его смертью.

В этом стихотворении два ключевых образа: образ коня и образ камня Алатыря.

Конь в стихотворении олицетворяет неукротимость человеческого духа, нежелание мириться со злом, которое "сеют" различные "Иваны" (Иван крадется по земле за конем, пытается поймать его, но конь не дается).

Камень Алатырь - "камень преткновения", "бел-горюч камень", "всем камням отец", так говориться о нем в русском фольклоре. В стихотворении это камень, у которого лежит покойный главный герой. Он символизирует вечный спор добра и зла, "распутье" России, представляется вратами в другой мир (в стихотворении - в мир мертвых). Иван и Святогор противопоставляются друг другу, как варианты пути России. Но так как Святогор умер, путь нам известен, хоть и мы (черный конь) не хотим этого признать, принять, пытаясь вернуться к распутью и повернуть.

В стихотворении используется кольцевая женская рифма, что дает стихотворению некую былинную напевность, чему также способствует анапест - стихотворный размер стихотворения.

Для того чтобы увеличить сходство стихотворения и былины, Бунин использует постоянные эпитеты, такие как: чистое поле, бел шатер и др.

В стихотворении много метафор (ворон по полю плавает, свет-заря помутилася, месяц встал на ночной дозор и т. п. ). Метафоры являются неотъемлемой частью стихотворений, но в этом именно метафоры помогают автору в описании пейзажа, делают его более прочным и детализированным. Несколько раз в стихотворении встречается анафора (В чистом поле. . ; Я ль не. . . ; Он. . . ). Анафора акцентирует наше внимание на важном, помогает не упустить нить рассказа.

Большую роль в стихотворении имеют описания звуков в "пейзаже" - карканье ворона, звон стремян, чуть слышные касания копыта - все эти звуки подчеркивают тишину, окутавшую всю эту картину.

"Святогор" - характерный пример вторжения былины в стихотворения, их симбиоз. Бунин смог соединить два этих лирических и лироэпических жанра без потерь ни для одного, ни для другого. .