Сочинение Анализ стихотворения К. Бальмонта «Фантазия»

К. Бальмонт – выдающийся русский поэт Серебряного века. В большинстве его произведений господствуют не люди, а обобщенные образы и чувства. Подобным примером может служить стихотворение «Фантазия», написанное им в 1893 году, накануне зенита творчества Бальмонта (он пришелся на 1900 год. )

Основная тема, идея «Фантазии» - необычайная красота зимней природы, которая может меняться, символизируя оттенки душевного состояния, вызывать различные чувства и эмоции.

Лирический сюжет стихотворения заключен в смене обстановки тишины, спокойствия зимнего леса надвигающимися переменами, тревогой, печалью, нарастающими с каждым мгновением:

Вещий лес спокойно дремлет

Слыша тихий стон метели…

Но уже в следующей строфе читаем:

И деревьям что-то мнится

Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,

В час глубокой полуночи мчатся духи через лес…

Природный, сказочный сюжет произведения не поднимает серьезных жизненных проблем, он наполнен романтичностью и художественной выразительностью.

Композиция стихотворения подчеркивает некую таинственность, спокойствие, романтичность, а иногда тревожность и трепет.

Лирический герой в большей части стихотворения – лишь наблюдатель. Его восприятие окружающего мира передает оттенки его душевного состояния. Он чувствует в трепещущих очертаниях леса что-то таинственное, неземное, недоступное пониманию человека:

И деревьям что-то мнится

То, что людям не приснится, никому и никогда…

В стихотворении выражены различные оттенки настроений – безмятежность и сонное спокойствие зимней ночи, оттенки тревоги, печали, таинственности и умиротворенности.

В своем стихотворении автор использовал перекрестную рифму, которая усилила художественную выразительность произведения.

Образы Бальмонта, созданные им в «Фантазии», лишены чётких очертаний, окружены тайной: «роптанья ветра», «светлый дождь», «искры лунного сиянья», «тайные грезы», «духи ночи».

Стихотворение насыщено эпитетами (тихий стон, стройные ветви, скорбное моленье, сказочные стволы, ясные и светлые сны) и сравнительными оборотами (как живые изваянья, точно искрится звезда, точно светлый дождь струится, как червь). Очень часто Бальмонт использует олицетворения (лес спокойно дремлет, шепчут сосны, шепчут ели), а во второй строфе – риторические вопросы.

Читая стихотворение «Фантазия», получаешь удовольствие от его музыкальности, художественной выразительности, картины необыкновенной красоты природы. .