Сочинение Анализ стихотворения "К***" ("Я не унижусь пред тобою...")

Любовь занимает важное место в творчестве многих поэтов. Большое внимание этой теме уделял и Михаил Юрьевич Лермонтов.

Стихотворение «К***» («Я не унижусь пред тобою…»), написанное в 1832 году, посвящено Наталье Федоровне Ивановой, в которую тогда был влюблён молодой поэт. В произведении речь идёт о разочаровании, о неразделенной любви, об измене девушки, не оценившей возвышенные чувства лирического героя, то есть самого автора. Оскорблённый в своих чувствах, поэт упрекает любимую в том, что она была не честна с ним, не оправдала его надежд, а лишь кокетничала, отнимая то время, которое он мог потратить на творчество:

Как знать, быть может, те мгновенья,

Что протекли у ног твоих,

Я отнимал у вдохновенья!

Теперь герой видит в девушке только лицемерие и притворство, которых он раньше не замечал:

Зачем ты не была сначала,

Какою стала наконец!

Эта ситуация изменила отношение Лермонтова к женщинам. Его разочарование в любви объяснимо и не может не вызывать сочувствия. Героиня не оценила по достоинству искренность и силу чувств поэта, он с горечью осознал это и теперь, наверное, уже никогда не сможет быть в любви счастливым и беззаботным:

Иль женщин уважать возможно,

Когда мне ангел изменил.

Лермонтов продолжает считать свою возлюбленную самой лучшей, несмотря на её измену. Если даже она – ангел, по его мнению, - так поступили, то каковы же все остальные.

Героя отличают такие качества, как свободолюбие и гордость. Поэтому, несмотря на сильное, глубокое чувство, он больше не хочет унижаться и быть рабом своих эмоций:

Ты позабыла: я свободы

Для заблужденья не отдам.

Наталье Ивановой поэт посвятил много стихотворений. «К***» - это последнее лирическое послание, которое поэт написал для неё. В основу произведения положен приём антитезы: искренняя любовь противопоставлена коварной измене, а юношеские надежды – горестному разочарованию. Автор использует яркие выразительные средства, помогающие ему передать сложное душевное состояние: эпитеты («дар чудесный», «коварную измену»), метафоры («пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам», «мгновенья…я отнимал у вдохновенья», «тебе я душу отдавал»), иносказания («ангел», «бессмертие»), гиперболы («целый мир возненавидел», «в страсти стану клясться всем», « я был готов…целый мир на битву звать»).

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с использованием перекрёстной рифмы. В нём нет деления на строфы. Михаил Юрьевич часто употребляет риторические восклицания и вопросы. Также здесь встречаются анафоры: («И так пожертвовал я годы…- И так я слишком долго видел…», «Зачем так нежно обещала…- Зачем ты не была сначала…»). Все эти особенности произведения создают эффект взволнованной речи, наполненной глубоким чувством. Создаётся впечатление, что стихотворение было написано на одном дыхании.

Мне очень понравилось стихотворение М. Ю. Лермонтова «К***». Я думаю, это одно из самых эмоциональных и искренних произведений великого поэта 19 века. .