Сочинение Анализ стихотворения К.Батюшкова «Как счастье медленно приходит»

К творчеству К. Батюшкова относились и относятся до наших дней с большим интересом, поскольку сам поэт далеко незаурядная личность. Судьба его была поистине трагична. На мой взгляд, он так и не успел написать своего главного произведения: «Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!» - говорил он о себе. С именем Батюшкова прочно связалось понятие «легкой поэзии».

Творчество этого поэта по своей сути было неоднородным, поскольку он затрагивал с своих стихотворениях разные темы и проблемы действительности. По моему мнению, именно легкость и актуальность были основой такого интереса, благоговения и восхищения со стороны читателей, критиков и исследователей.

Батюшков не раз в своем творчестве обращается к элегии, считая ее одним из лучших способов передать чувства и внутреннее состояние, потому что именно в форме элегии писали в 19 веке философские размышления, грустные раздумья.

Таково лирическое произведение «Как счастье медленно приходит». Здесь автор размышляет о зыблимости всего сущего, о искаженности наших представлений о счастье, которое люди ждут все время, несмотря на то, что оно недолговечно.

Батюшков говорит о том, что люди, не бегущие за счастьем, а умеющие видеть его в себе, в окружающих, по-настоящему достойны восхищения:

Как счастье медленно приходит,

Как скоро прочь от нас летит!

Блажен, за ним кто не бежит,

Но сам в себе его находит!

Лирически герой рассуждает о своей жизни, в которой он испытывал много боли и страдания. Да, конечно, он испытывал счастье, но это была «маленькая капля в море, чаще всего случалось обратное:

В печальной юности моей

Я был счастлив одну минуту,

Зато, увы! И горесть люту,

Терпел от рока и людей.

Дальше Батюшков от понятия «счастье» переходит к понятию «надежды», которой дает разностороннюю и в чем-то противоречивую характеристику. Лирический герой понимает, что бывают минуты, когда человеку очень важно и нужно надеяться на лучшее. Надежда становится своеобразным спасительным жизненным маяком:

Но прочь уже теперь бежит

Мечта, что прежде сердцу льстила;

Надежда сердцу изменила,

И вздох за нею вслед летит!

Лирический герой не способен обманываться надеждой, ибо судьба научила его видеть истину, реальное положение дел. Это все мешает ему погружаться в мир грез:

Хочу я часто заблуждаться,

Забыть неверную… не нет!

Несносной правды вижу свет,

И должно мне с мечтой расстаться!

В последних четырех строках говорится уже о любви, которую автор также переосмысливает. Для него счастье и любовь понятия вовсе нетождественные, он воспринимает два этих состояния совсем по-разному. Обращаясь к своей прошлой жизни, лирический герой в большей степени говорит о том, что потеряно, о годах, ушедших бесследно, не оставивших в памяти хороших воспоминаний. На мой взгляд, удивительны последние строки элегии:

Любовь, что счастьем мне мечталась,

Любовь одна во мне осталась!

Именно здесь, по моему мнению, проявляется истинная натура лирического героя, который, несмотря на все тягости и страдания, остается человеком и умеет любить.

В элегии автор олицетворяет счастье, надежду, любовь, очеловечивает их, таким образом создавая картину, в которой все живо и динамично. Однако, динамичность в большей степени создается за счет глаголов, которыми изобилует текст. Для данной элегии характерен прямой порядок слов, однако прочтение этого произведения вызывает сложность, хотя в тексте даже нет трудных слов. Я считаю, что это в первую очередь связано с тем, что стихотворение трехсложное, что придает стройность, четкость и стремительность сюжета. Я думаю, что в этой элегии заключена жизненная философия Батюшкова, его отношение к действительности, окружающему миру. .