Сочинение Анализ стихотворения Лермонтова «Дума»

Стихотворение «Дума» по своему жанру является такой же элегией-сатирой, как и «Смерть поэта». Только сатира здесь направлена не на придворное общество, а на основную массу дворянской интеллигенции 30-х годов.

Главная тема стихотворения — это общественное поведение человека. Тема раскрывается в данной здесь Лермонтовым Характеристике поколения 30-х годов. Это поколение, выросшее в условиях мрачной реакции, совсем не то, какое было в 10—20-х годах, не поколение «отцов», т. е. декабристов. Общественно-политическая борьба декабристов рассматривается ими как «ошибка» («Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов. . . »). Новое поколение отошло от участия в общественной жизни и углубилось в занятия «бесплодной наукой», его не тревожат вопросы добра и зла; оно проявляет «позорное малодушие перед опасностью», является «презренными рабами перед властью». Этим людям ничего не говорят ни поэзия, ни искусство. Участь их безотрадна:

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдём без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.

Такая суровая оценка Лермонтовым своих современников продиктована его общественными взглядами передового поэта. Для него, который ещё юношей заявлял: «Так жизнь скучна, когда боренья нет», особенно неприемлемо безучастное отношение к царящему в жизни злу. Равнодушие к общественной жизни — это духовная смерть человека.

Сурово порицая за это равнодушие, за отход от общественно-политической борьбы своё поколение, Лермонтов как бы зовет его к нравственному обновлению, к пробуждению от духовной спячки. Лермонтов, выступая в роли обвинителя, в этом перекликается с Рылеевым, который с таким же обличением обратился к уклоняющимся от политической борьбы своим современникам в стихотворении «Гражданин».

• Насколько справедлива и точна была характеристика поколения 30-х годов, данная Лермонтовым в «Думе», лучше всего говорят свидетельства глубоко чувствовавших весь ужас своей эпохи его современников — Белинского и Герцена. Белинский писал о «Думе»: «Эти стихи писаны кровью; они вышли из глубины оскорблённого духа. Это вопль, это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!. . И кто же из людей нового поколения не найдёт в нём разгадки собственного уныния, душевной

апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него воплем, своим стоном?» А Герцен говорил об этой эпохе: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?. . Поймут ли они. . . отчего руки не поднимаются на большой труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски?».