Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно»

Рассмотрим Анализ стихотворения И скучно, и грустно. Лермонтов написал это стихотворение за год до своей смерти. Тема стихотворения – одиночество. В течение жизни поэта эта тема постоянно присутствует в его творениях, но претерпевает изменения. В раннем творчестве одиночество воспринимается как что-то романтичное, например, в стихотворении «Парус». Но к двадцати годам страстность ощущений и мечтательность уступают место глубинным размышлениям о смысле жизни. В стихотворениях находит отражение безотрадная, горестная атмосфера разочарования, царящая в душе поэта.

Лирический герой в «И скучно, и грустно» - это потерянный, изнурённый тяготами жизни человек. Им овладевает меланхолическая хандра. Для него нет ничего стоящего ни в настоящем, ни в будущем, ему не к чему стремиться, ни что не радует его, он полон отчаяния. Размышляя об устройстве мира, автор задаётся риторическими вопросами. Лирический герой рассматривает мир сквозь призму своих представлений о совершенном мире и понимает, что реальность не соответствует идеалам, настоящая жизнь пуста, полна обмана. Для него нет смысла в любви. Все страсти, увлечения и желания, муки и терзания, сомнения и мечтания - временны и ничего не значат. Он ожидает только худшего и его размышления приобретают мрачные тона. И как бы он не старался найти, нет такого человека, который мог бы придти ему на помощь в этой сложной ситуации, разделить с ним тяготы и невзгоды, понять его философские настроения. В такие моменты очень ярко чувствуется быстротечность времени и неизбежность его стремительного бега, но всё происходящее вокруг ничего не значит. Он ощущает безысходность, ведь время движется вперёд, лучшие годы проходят и уже поздно что-то менять. Его угнетает несовершенство мира и невозможность достижения гармонии.

Делая анализ стихотворения И скучно, и грустно, можно заметить, что произведение как бы приоткрывает нам завесу в сокровенный мирок лирического героя, выводит наружу то, что беспокоит его. Оно похоже на крик истощённой вечными метаниями в поисках идеалов души, одинокой, непонятой. Это подчёркивает и лексика, то возвышенная и художественная, то разговорная. Также многие предложения завершаются многоточиями, что более точно передаёт нам отрывочность, некоторую сумбурность и экспрессивность размышлений. Это стихотворение - словно тайное признание, откровение человека, измотанного думами о тщетности бытия, захлёбывающегося в своих пессимистичных мыслях.