Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива»

В этом лирическом стихотворении Лермонтова, написанном в 1837 году, автор красочно описывает окружающую среду, природу. Видно, что поэт любит свою родину, восхищается ее красотой, хочет увековечить эти прекрасные пейзажи в своих стихах. Для этого он использует разнообразные приемы: олицетворение, эпитеты. К примеру, «ландыш серебристый приветливо качает головой» и «румяный вечер» - это помогает насытить это стихотворение эмоциями, которые наполняли поэта в тот момент. Все это помогает ему передать настроение того прекрасного вечера, который он описывает в своем стихе. Настолько этот вечер был хорош и приятен, что в голове поэта зародился восхитительный стих. А благодаря ровному построению, понятному и простому стилю, этот стих многим западает в душу, остается в памяти на всю жизнь. Смысл его понять сможет каждый, и многих он заставит задуматься. Это, пожалуй, один из лучших стихов великого приемника Пушкина, как часто называли Лермонтова. Хотя этот стих и был не таким уж поздним, в нем отчетливо видно восприятие мира Михаилом Юрьевичем, широта его мысли, его виденье мира. И умение написать так чувственно тоже не может остаться незамеченным.

Анализ стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива» дает нам понять, что основная идея этого произведения – это соединение человека с природой, их единство и неразрывная взаимосвязь, которая со временем, однако, ослабела. Для соединения с природой герой остается один, и одиночество сближает его с окружающим миром. Даже когда просто читаешь эти строки, то представляешь себе эти картины, и на душе становится тепло – это такие родные и восхищающие виды, которые не смогут никого оставить равнодушным. Именно этого и хотел автор – чтобы люди поняли, какая красота их окружает, и задумались о том, что нужно быть ближе к природе, ведь от этого и людям становится лучше. Но полнейшая идиллия, которой наполнено произведение, может ли существовать на самом деле? Или все это лишь в его стихах, в его мечтах? Может быть, автор и правда так видел все, окружающее его, но многим людям содержание стиха кажется лишь прекрасной и невозможной лирикой.

Итак, анализ стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива» можно закончить мыслью о том, что Михаил Юрьевич хотел показать нам настоящую утопию, которая окружает нас повсюду, ведь природа – это бесконечная красота, дарящая умиротворение. Человек, сумевший вернуть единство с природой, сможет обрести настоящее счастье.