Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю»

Это стих был написан Лермонтовым М. Ю. в 1841 году. Поэт показывает нам образ уставшего человека, который разочаровался в жизни настоящей и пытается обратиться к прошлому для того, чтобы найти что-то лучше. Судя по ситуации написанного произведения, можно сказать, что стихотворение - яркий пример того времени, когда взлетал русский романтизм. Вместе с нашим поэтом Лермонтовым это течение также проявлялось в поэзии Пушкина и Жуковского. Строчки произведения раскрывают сущность полного отречения нашего героя. Он хочет уйти от реального мира, отвергая текущую жизнь. Главный герой понимает то, что ему нет места в дальнейшей жизни, она не привлекает его душу, нет в будущем искренних чувств и чистой любви, нет нравственной гармонии в окружающих его людях. Анализ стихотворения "Нет, не тебя так пылко я люблю" показывает, что в воспоминаниях прошлого он видит только страдания, ушедшую молодость и дорогие ему черты. Кому же посвящено стихотворение, полностью никто не знает, но, может быть, его адресатом является Екатерина Григорьевна. Она приходилась ему дальней родственницей, к которой он приезжал в Пятигорске в1841 году летом.

Главной мыслью строчек является отречение, оно охватывает каждую строчку произведения. Герой чувствует горечь, он вспоминает прошедшие дни, чувства неудовлетворенности от настоящей жизни полностью охватили героя. Он стремится отвергнуть реальность и принизить любовь, которая называется настоящей. Поэт говорит нам в произведении о нескольких образах, они плохо характеризуются, они туманны и не слишком ясны. Мало сказано о женщине, о той, которая рядом с ним. Немного больше - о женщине, которая осталась в прошлом, которую он потерял. Об этой героине герой говорит теплыми словами – значит, она ему ближе, значение ее важнее, чем незнакомой нам дамы в реальном времени.

Анализ стихотворения "Нет, не тебя так пылко я люблю" нам говорит, что его жанр – это больше элегия, так как в тексте встречаются сокровенные чувства, которые переданы нам в строчках произведения. Переданы и горечь его, и страдание - наверное, он ранимый человек. Он хочет найти внутреннюю гармонию, но у него никак не получается. В этом мире он потерял смысл любви, он хочет уйти в прошлое, к той, к дорогой ему, параллельно отвергая реальную женщину, он в тексте открыто это говорит. В настоящей жизни он боится вступить в диалог с ней, он занят тайным разговором своего сердца с воспоминаниями.