Сочинение Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поэт»

Михаил Юрьевич Лермонтов является уникумом в истории русской литературы. За отведенный ему кратчайший срок жизни (прожил всего лишь двадцать семь лет) он создал большое количество поистине гениальных, бессмертных произведений. Причем это тот редкий случай, когда человек одинаково талантливо пишет как прозу, так и стихи. Эпоха Лермонтова – это тридцатые годы 19-го века, время застоя, отсутствия в обществе высоких духовных и нравственных идеалов. Лермонтов как истинный поэт не мог это принять. Поэтому многие стихи, относящиеся к гражданской лирике, наполнены горечью, сожалением, протестом. И в то же время в них вырисовывается идеал, который хотел бы видеть Лермонтов-поэт. Таково одно из лучших стихотворений автора - «Поэт» 1838 года.



Данное стихотворение композиционно и по смыслу разделено на две части. Стихотворение начинается с описания кинжала. Он предназначался человеком для отважных битв, служил грозным боевым оружием.



Наезднику в горах служил он много лет,



Не зная платы за услугу;



Не по одной груди провел он страшный след



И не одну прорвал кольчугу.



Боевому кинжалу совершенно не важны были какие-либо украшения. Он был прекрасен своей простотой, его украшали его деяния.



Забавы он делил послушнее раба,



Звенел в ответ речам обидным.



В те дни была б ему богатая резьба



Нарядом чуждым и постыдным.



Но отважный хозяин кинжала погибает, и судьба грозного оружия резко меняется. Он больше не выполняет своего предназначения. Теперь он, пыльный и заброшенный, валяется ненужной безделушкой «в походной лавке армянина». Затем кинжал перекочевывает на стену и становится простым и пустым украшением:



Игрушкой золотой он блещет на стене –



Увы, бесславный и безвредный!



Очевидно, что настроение первой части меняется. Мы понимаем, что кинжал был близок автору лишь тогда, когда он был боевым оружием. Лирический герой с горечью взирает на грозный кинжал, висящий на стене пустым украшением. Автор считает, что со смертью хозяина наступила и его смерть. Ведь он больше не мог исполнять своего долга. Передать изменение настроения первой части автору помогают эпитеты. В описании славного прошлого кинжала нет эпитетов, относящихся непосредственно к нему. Но есть определения, характеризующие его подвиги: «страшный след», «речам обидным». Потом появляются эпитеты, относящиеся непосредственно к кинжалу, так как подвигов у него уже нет: «заброшенный», «бедный», «бесславный и безвредный». Сравнение «игрушкой золотой» помогает автору подчеркнуть полную бессмысленность кинжала.



Вторая часть стихотворения представляет собой сравнение с первой частью. Здесь участь поэта, современника Лермонтова, сравнивается с участью кинжала:



В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,



Свое утратил назначенье,



На злато променяв ту власть, которой свет



Внимал в немом благоговенье?



Так же, как и в первой части, поэт вспоминает о предназначении поэта, кем он был раньше:



Бывало, мерный звук твоих могучих слов



Воспламенял бойца для битвы,



Он нужен был толпе, как чаша для пиров,



Как фимиам в часы молитвы.



Для автора поэт всегда был подобен пророку, чему-то, близкому к Богу. Лирический герой считает поэта пророком, потому что пиит всегда провидец, он находится над толпой, обладает особой властью и может менять судьбы людей. Лермонтов мечтает о возрождении искусства зажигать словом сердца людей. Свою мечту он передает с помощью сравнений и эпитетов: «мерный звук могучих слов», «нужен, как чаша для пиров», «нужен, как фимиам в часы молитвы», «носился, как божий дух», «мыслей благородных», «звучал, как колокол на башне вечевой». Но автор понимает нереальность своей мечты, ведь люди сами отказались от пророка:



Но скучен нам простой и гордый твой язык,



Нас тешат блестки и обманы;



Как ветхая краса, наш ветхий мир привык



Морщины прятать под румяны…



Именно осознанием нереальности своей мечты вызвана особая эмоциональность языка Лермонтова и обличительный пафос стихотворения в целом. Несомненно, это сближает стихотворение «Поэт» с другим стихотворением Лермонтова – «Смерть поэта». Выразить нереальность своей мечты автору помогают риторические вопросы в конце стихотворения.



Данное произведение написано ямбом с обилием пиррихия. Это позволяет автору создать плавную, тягучую речь.



Таким образом, стихотворение Лермонтова «Поэт» является одним из лучших его стихотворений, посвященных теме поэта и поэзии. Произведение наполнено горьким пафосом, и в то же время оно изображает несбыточную мечту автора о поэте-пророке, поэте-миссии, призванного «глаголом жечь сердца людей». .