Сочинение Анализ стихотворения М.А.Дудина "Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях"

Стихотворение "Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях" Михаил Дудин написал в 1942 год, в самый разгар Великой Отечественной войны.

В стихотворении поэт показывает нам войну глазами солдата, противопоставляя ее картинам природы, видные ему одному. Взгляд его устремляется на широкий земной простор. Из щели траншеи открываются "обугленные площади земли", но в поле зрения и маленькая птица, что "весело уселась на лафет".

Поразителен романтический пафос с которым написано это стихотворение - резкие слова контрастируют с романтическими пейзажами, философскими размышлениями.

Прочитав это стихотворение, нам становится понятно что поэт верил в возрождение родной земли из пепла, несмотря ни на что продолжал воевать дальше, хотя мысли его были о том что ". . . весна! И над равниной русской Молочно-лиловатый свет…"

Основной троп, на котором держится все стихотворение – антитеза, с помощью которой показывается смена настроения автора на протяжении всего стихотворения.

Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях,

И розовое облако вдали.

Для описания природы вокруг лирического героя Дудин использует эпитеты «розовое облако», «молочно-лиловатый свет». Поэт специально выбрал такие нежные цвета, которые контрастируют с черной, обугленной землей военного пейзажа.

Обращение «Душа моя» два раза повторяется в стихотворении. Поэт разговаривает с ней, как с ребенком - уводит от грустных мыслей, говоря: «Смотри – весна. И над равниной русской Молочно-лиловатый свет».

Два последних стиха:

Влетела в амбразуру трясогузка

И весело уселась на лафет.

Выбивают нас из основной колеи повествования, словно автор только увидел эту картину, сразу решив записать ее на бумаге. Эти строки убирают напряжение и пафос, которыми было полно начало стихотворения.

В стихотворении используется перекрестная женская рифма, стихотворный размер – ямб. Все это вместе придает стихотворению большую резкость, подходящую для его содержания.

Стихотворение Дудина цепляет за душу своей простотой, противоречивостью. Вряд ли кто-нибудь смог бы вложить такое маленькое стихотворение больше смысла и содержания. После прочтения этого стихотворения я сильно заинтересовалась творчеством этого поэта. .