Анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...»

Марина Цветаева занимает особое место в русской литературе. Ее грустная, интеллектуальная поэзия берет за душу каждого, кто знаком с ее творчеством. Ее стихи задевают самые сокровенные струны нашей души, заставляют волноваться сердца. Многие талантливые люди обладают сильной интуицией, даром предвиденья. Не была лишена этого дара и Цветаева. Многие фразы, произнесенные великой поэтессой, многие строки, вышедшие из-под ее пера, оказывались пророческими. Сама Цветаева признавалась в том, что во время написания стихов ее сознание будто отключается, и какая-то неизвестная сила движет ее рукой. Возможно, именно так и было написано в 1913 году стихотворение «Моим стихам, написанным так рано. . . », и в нем поэтесса в той или иной степени предрекла судьбу своего творчества.

Анализ стихотворения «Моим стихам, написанным так рано. . . » позволяет нам прийти к выводу, что творческий путь Цветаевой был далеко не прост. Она долгое время оставалась непризнанной, а ее стихи – невостребованными. В те годы отношение к женщинам-писательницам было скептическим и несерьезным, они должны были буквально завоевывать себе признание и авторитет. Творчество Цветаевой, полное символов, долгое время не находило откликов в сердцах публики. К тому же долгие годы, проведенные за пределами Родины, также не способствовали популярности, и в итоге имя Цветаевой было забыто. Эти события и были изложены в данном произведении. Но при все при этом в нем звучит неколебимая вера и надежда, героиня не сомневается, что ее время придет:

«Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед».

Так и случилось, но, к сожалению, как это нередко бывает с талантливыми людьми, признание она получила только спустя годы после своей трагической гибели. Анализ стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…» позволяет выделить его важную особенность – это то, что оно состоит всего лишь из одного предложения. Это дает ощущение динамичности, торопливости, будто Цветаева боялась опоздать за своими летящими мыслями, упустить что-то важное.

Сама Марина была очень сильной и яркой личностью, и эти свойства ее натуры нашли отражение в ее стихах. Они обладают магнетической силой, искренностью, благодаря этому она все же заняла достойное место в русской литературе, ее стихи дарят радость и наслаждение, заставляют поверить, что даже после смерти душа человека остается жить.