Анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Рассвет на рельсах»

Стихотворение "Рассвет на рельсах" написано Цветаевой в 1922 году в эмиграции. Стихотворение пронизано глубочайшей тоской не только от того, что Цветаева вынуждена была покинуть Россию, но в большей степени от того, что России, в которой она родилась и выросла, больше нет. Москва, воспетая Цветаевой в ранней лирике, с ее куполами, рябинами, колокольнями, «сгорела» в огне революции. Поэтому и катятся оттуда «вагоны с погорельцами» - с людьми, безвозвратно потерявшими свой дом.

Но дореволюционная Россия жива в душе поэта, поэтому так просто в утреннем тумане представить бескрайние поля, синеву подмосковных рощ, многочисленные московские церкви и монастыри. Восстановленная богатейшим воображением поэта, Россия предстает во всю ширь, как огромный мираж, закрывая собой весь горизонт.

Анализ стихотворения «Рассвет на рельсах» невозможен без представления о трагедии того времени, когда оно создано. То, во что превратилась Россия после революции и Гражданской войны, - это «серость», «сирость», «сырость». Автором используется прием звуковой анафоры, чтобы максимально усилить чувство безысходности, охватившее людей. Этот же прием применен в словосочетании «с его страстями стравленными». Стравила людей между собой гражданская война, сделала врагами граждан одной великой державы. «Вороная сталь» – это оружие, наводнившее страну за годы войны. Это время всеобщей разрухи, паники, переполненных вагонов-теплушек (это на них стоял знак «40 человек, 8 лошадей», упоминаемый в стихотворении). Это миллионы поломанных судеб людей, бежавших из страны, которой они стали не нужны, пропавших навек «для Бога и людей».

Рельсы – символ дороги, но эта дорога – дорога в никуда. В ту Россию, которая была до Октябрьского переворота, не вернуться никому и никогда. Её можно только вспоминать, представлять «во всю горизонталь». Она стала «владением бесплотнейшим», образом, навсегда поселившимся в сердцах ее бывших граждан, недостижимой мечтой, которая вроде бы так близко:

Эй, вот она! — Держи!

Но удержать мираж невозможно, прошлое утрачено навсегда, пути назад нет.

Анализ стихотворения «Рассвет на рельсах» показывает, что чувства, испытываемые одновременно огромным количеством людей, только поэт может выразить так, чтобы через его личную трагедию можно было понять трагедию целого народа.