Анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Стихи Блоку» («Имя твоё - птица в руке...»)

Не будет преувеличением сказать, что творчество Марины Ивановны сильно выделяется из всего того, что было написано поэтами Серебряного века. Своеобразие стиля и прекрасное чувство слова смогли подарить миру действительно настоящего поэта, как часто бывает с весьма трагичной судьбой. Но сейчас не об этом.

Сейчас мы проведем анализ стихотворения «Стихи к Блоку». Это целый цикл стихов, который Марина Ивановна создавала на протяжении пяти лет: с 1916 и по 1921.

Во многом эти два поэта очень и очень похожи, вполне вероятно, что именно это их и роднит. Каждый из них трагически ощущал и переносил одиночество, проявлял свой мятежный дух и бунтарство, наполнял своих героев настоящей энергией и делал всё повествование напряженным.

В этом цикле Цветаева представляет Блока очень возвышено, как будто восславляя его имя. Она называет его то праведником Божьим, то «рыцарем без укоризны», то ангелом. И после скорбит о его утрате.

«Имя твое – птица в руке» - заглавное стихотворение всего цикла. В нём Марине Ивановне настолько хорошо удалось передать настоящий образ Блока, что можно сказать, что он вырисовывается прямо на глазах. Этот стих считается одним из самых известных произведений Цветаевой, но при этом он также остается одним из самых известных стихов о самом Блоке. Как раз его удивительность и необычность состоит в том, что даже несмотря на то, что за всё произведение ни разу не идёт прямое упоминание поэта, его образ всё равно остается очень и очень узнаваемым. И каждый, кто хотя бы немного знаком с миром поэзии, может безошибочно определить о ком идёт речь. Такая удивительная передача характера, точная и правдивая, доступна далеко не каждому.

Сам стих состоит всего из трех строф, что также во многом помогает воссоздать стиль Блока с различных сторон. Краткость имени воссоздается в произведении. Другие строки только подчеркивают это.

Вторая строка «имя твоё – льдинка на языке» действительно гениально обыгрывает звук «л», за счет чего Марине Ивановне удается создать атмосферу легкого холода. В своем произведении Цветаева чуть ли не магическим образом смогла не только воссоздать образ Блока, но в какой-то степени даже передать его творчество. По крайней мере дотронуться до того ночного, холодного, пронизывающего мира времен «Кармен», «Фаины» и «Снежной маски». Вот таким вот получился анализ стихотворения «Стихи к Блоку».