Сочинение Анализ стихотворения М.Цветаевой «Молодость»

Стихотворение «Молодость» написано в 1921 году. Оно состоит из двух частей. Каждая из них – обращение поэта к уходящей молодости.

Из первой части мы узнаем, что молодость для Цветаевой была «ношей и обузой», «морокой», что она принесла много страданий поэту:

Ты в ночи начесывала гребнем,

Ты в ночи оттачивала стрелы.

Щедростью твоей давясь, как щебнем,

За чужие я грехи терпела.

Хотя в этом четверостишии слышится упрек, хотя молодость «морока», «ноша и обуза», все же Цветаевой не хочется прощаться с ней:

Неспроста руки твоей касаюсь,

Как с любовником с тобой прощаюсь

Вырванная из грудных глубин –

Молодость моя! – Иди к другим!

На мой взгляд, строчка «вырванная из грудных глубин» этого четверостишия наиболее ярко выражает, насколько трудно поэту «отпустить» свою молодость.

Использование повторов, слов, образованных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов – сапожок, лоскуток, голубка; многочисленных обращений – «моя голубка», «золотце мое», «шалая моя», помогло Цветаевой высказать свое отношение, показать привязанность, свою любовь к молодости.

Для выражения значимых слов и выражений поэт, как и в многих других своих стихотворениях, использует многочисленные тире, восклицательные и вопросительные знаки:

Шалая моя! Пошалевали

Досыта с тобой! – Спляши, ошпарь!

Золотце мое – прощай, янтарь!

Цветаева строит свое стихотворение «Молодость» на контрасте используемой разговорной, просторечной и устаревшей лексике – «яств», «лазоревый». Подобный контраст усиливает индивидуальный эмоциональный настрой стихотворения.

Интонационное, ритмичное богатство, яркая экспрессивность, тонкое лексическое чутье – характерные черты Цветаевой, которые прослеживаются и в стихотворении «Молодость». .