Сочинение Анализ стихотворения М.Цветаевой «Тоска по родине»

У Марины Цветаевой была очень сложная судьба. Несколько лет ей пришлось прожить за границей в эмиграции. Однако свою любовь к родине она пронесла через все беды, выпавшие на её долю. Неприятие поэзии Цветаевой, а также стремление поэта воссоединиться с эмигрировавшим мужем и стало причиной выезда Цветаевой за границу. В эмиграции Марина была очень одинока. Но именно там она создала своё замечательное стихотворение «Тоска по родине!», поэтому можно абсолютно точно сказать, что тема этого произведения – Родина, а идея – любовь Цветаевой к своей Отчизне.

Композиция стихотворения довольно необычна. Особую роль в ней играет контраст. Внутренний мир героини противопоставляется равнодушному и циничному окружающему миру. Цветаева вынуждена существовать среди «газетных тонн глотателей» и «доильцев сплетен», которые принадлежат к двадцатому веку. Однако о себе героиня говорит так: «А я – до всякого столетья!».

В этом стихотворении М. Цветаевой есть множество изобразительно-выразительных средств. Например, это контекстуальные антонимы: родина – «госпиталь или казарма», родной язык – «безразлично – на каком непонимаемой быть встречным!», «роднее бывшее – всего» - «всего равнее». Также стихотворение насыщено сравнениями: «дом…как госпиталь или казарма», «камчатским медведем без льдины», «остолбеневши, как бревно, оставшееся от аллеи». Кроме того в этом произведении Цветаевой большую роль (на мой взгляд) играют слова «всё равно», «всего равнее», «совершенно одинокой быть», «из какой людской среды быть вытесненной – непременно», «где не ужиться», «где унижаться». Именно с помощью этих слов и прочих средств выразительности наиболее ярко подчёркивается одиночество героини, её неприязнь к чужой стране, а также грусть и страдание от разрыва с родной землёй. А в словах «душа, родившаяся где-то» вообще звучит полная отстранённость от конкретного времени и пространства. От связи с родиной вовсе не осталось ни следа.

Интересна и интонация этого произведения. Из напевной и плавной она превращается в ораторскую, даже срывающуюся на крик:

Мне безразлично — на каком

Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн

Глотателем, доильцем сплетен. . . )

Двадцатого столетья — он,

А я — до всякого столетья!

Стихотворение «Тоска по родине!» написано четырёхстопным ямбом, а ритм стихотворения весьма необычный. В нём нет мерности и спокойствия, скорее наоборот! Здесь присутствует особый цветаевский ритм, который диктуется чувствами и только чувствами, которые испытывает поэт в момент вдохновения.

Интересна и рифма этого произведения М. Цветаевой. В ней нет точности и согласования:

Тоска по родине! Давно

Разоблачённая морока!

Мне совершенно всё равно –

Где совершенно одинокой

Быть…

Можно заметить, что в первой и третьей строке точная рифма (давно-равно), а во второй и четвёртой – неточная (морока-одинокой). Однако это свидетельствует об искренности речи Цветаевой, что характеризует поэта только с лучшей стороны!

Конец стихотворения очень необычен. До него всё произведения было пронизано отрицанием родины, но вот звучат последние строки:

Но если по дороге – куст

Встаёт, особенно – рябина…

И всё… Простое многоточие… Но сколько любви, сколько нежности к Отчизне в этих строках! Героиня понимает, что в её душе навсегда останется частичка её Родины. Она навсегда связана с родной землёй. .