Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума».

«Поэзия М. Ю. Лермонтова была самым ярким отражением тревожного времени в нашей жизни, и она с особенной силой выразила этот переходный момент в развитии нашего общественного самосознания…» - оценивал творчество великого поэта историк литературы Н. А. Котляровский.



Знаменитая «Дума», написанная Лермонтовым в 1838 году, – одно из сильнейших стихотворений. Современники восприняли его как программное. Оно появилось в годы формирования новой русской интеллигенции, когда завязывался узел будущей борьбы западников и славянофилов, революционных демократов и либералов.



Горечь и боль за поколение, которому суждено жить в безрадостной действительности, отнимающей у человека ту возможность действия, борьбы, к которой всегда устремлен лирический герой лермонтовской поэзии, звучит в «Думе». У поколения отнята возможность деятельного участия в жизни, оно обречено быть всего лишь наблюдателем, у него нет ясных идеалов. Поэт говорит о противоречии между внутренними силами, жаждой жизни и невозможностью все это осуществить. Это противоречие накладывает неумолимый отпечаток на сам облик поколения, иссушает его душу, подрывает энергию и цельность чувств:



И ненавидим мы, и любим мы случайно,



Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,



И царствует в душе какой-то холод тайный,



Когда огонь кипит в крови.



Порицая современников, поэт вместе с тем самой силой своего осуждения, собственным слиянием с их судьбой пробуждает самосознание, волю к поискам выхода, идеала и возможности активного действия. В стихах поэта слышится голос современной Лермонтову жизни, ее стоны, радости и проклятия.



«Дума» - это общественно-философское раздумье и, вместе с тем, обвинительный акт, предъявленный современности. Элегия здесь все время переходит в сатиру. Каждая строка – не только горькая констатация факта, но и обличение. Композиция стихотворения подчиняется логике обвинительного приговора: сперва кратко излагается суть обвинения, за этим идет его беспощадное обоснование. Элегией это стихотворение можно назвать весьма условно. Характерная для элегий спокойная грусть здесь превращается в гневный сарказм, лирическое раздумье переходит в резкое обвинение:



К добру и злу постыдно равнодушны,



В начале поприща мы вянем без борьбы;



Перед опасностью позорно малодушны



И перед властию – презренные рабы.



Какая горечь наполняет эти строки! Ведь не о физической немощи говорит Лермонтов. Много храбрых людей среди молодежи, но и отвага их растрачивается впустую. Кто из них способен на подвиг декабристов? Власть превратила этих людей в рабов… И не сочувствие, а презрение вызывают к себе эти духовные рабы, не осознающие свое положение и находящие удовлетворение в своем унизительном существовании.



Страшные строки, и нужно было много выстрадать и многое понять, прежде чем написать их. Каждая фраза, каждая часть этого стихотворения логически завершена. С этим связано стремление к емким и выразительным поэтическим оборотам и афоризмам («Печально я гляжу на наше поколенье», «К добру и злу постыдно равнодушны» и т. д. ). Каждая строфа в «Думе» - законченное предложение, но между собой они объединены не только темой, но и внутренним эмоциональным строем. Голос рассудка звучит открыто и резко, а голос страсти – приглушенно. Этот противоречивый поток отражает контрастность сознания поэта между высотой нравственного чувства, затаенного и невысказанного, и трезвой отрицающей мыслью, выраженной ясно и прямо.



Такие стихи, бесстрашно срывающие повязки с язв и ран общества, такой крик человека в глухой ночи действительности, крик отчаяния и гнева, не мог не найти отзвука. «И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?» - так писал В. Г. Белинский, первый понявший истинное значение этого стихотворения.

«Дума» играет важную роль в истории развития русской мысли, и не раз в моменты духовных кризисов общество смотрело в это страшное зеркало. .