Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва».

Лирику великого поэта условно можно поделить на ранний и поздний периоды. И если ранние произведения имеют оттенок подражания, то, к примеру, более поздняя лирика обладает уже характерными стилевыми чертами, которые позднее будут названы критиками «лермонтовскими». Поэт вырабатывает тематический диапазон (любовь и смерть, природа, гражданская лирика, тема поэта и поэзии), в котором отныне будут находиться его стихи. Разрабатываются и отдельные лирические жанры – элегия, дума, «лирический монолог». . .



Последний жанр особенно интересен. Рядом с лирическим повествованием, тяготеющим к эпичности картин, сюжету и живописности, рядом с пейзажно-символическими стихотворениями в лирике Лермонтова укрепляется эта особая жанровая форма. В «лирическом монологе» сочетаются характерные признаки традиционных жанров, но сохраняется присущая романтизму субъективность.



В зрелой лирике Лермонтова лирический монолог приобретает черты философского раздумья, являясь основной формой выражения переживания лирического героя. Таково стихотворение «Молитва».



Итак, «Молитва» - лирический монолог героя, просящего Богородицу за «деву невинную». Можно отметить, что в этом стихотворении нет глаголов или местоимений, указывающих на пол молящегося. Но думается, что фраза из первого четверостишия: «…ныне с молитвою… не перед битвою», может стать указанием на мужской пол лирического героя.



О ком же он молится? Герой говорит о «деве невинной». Но кто она, какие отношения связывают героя и героиню - неизвестно. Она безусловно молода, а герой, скорее всего, уже не очень, или, по крайней мере, разница в возрасте между ними немалая. Намеком на последнее обстоятельство служат строки:



Я, Матерь божия, ныне с молитвою…



Не за свою молю душу пустынную,



За душу странника, в свете безродного…



Это может быть дочь или возлюбленная… Точно не известно, но понятно, что лирический герой испытывает самые нежные чувства в адрес этой девушки. Это доказывает общий эмоциональный фон произведения, строфика и мелодичность стиха. Трехсложный размер стиха (дактиль) и перекрестная дактилическая рифма создают особую напевность стиха.



Адресат молитвы также известен. Лирический герой называет её «Матерью божией», «теплой заступницей мира холодного». Это Богородица, перед иконой которой молится герой. На это указывают следующие строки:



Пред твоим образом, ярким сиянием…



В стихотворении, как известно, нет сюжета, но в «Молитве» можно выделить условные структурные части. Так, первые два четверостишия являются своеобразным зачином, экспозицией к основному тексту «Молитвы»:



Я, Матерь божия, ныне с молитвою…



Не о спасении, не перед битвою,



Не с благодарностью иль покаянием…



Но вручить хочу деву невинную



Теплой заступнице мира холодного…



Из вступления читатель узнает о том, кто молится, о ком молится, кому, и где это происходит. Строки перенасыщены существительными, поэтому динамика стиха отсутствует. Но автор создает напряженность, возрастающую от строки к строке. Такой эффект получается за счет анафорических повторов («Не о спасении…»; «Не с благодарностью…»; «Не за свою…»). Как известно, такой синтаксический рисунок усиливает динамичность стихов.



К тому же, грамматически первые два четверостишия являются одним предложением. Это также спаивает два стихотворных отрезка – они интонационно прочитываются на одном дыхании, без больших цезур.



Что касается художественно-изобразительных средств языка, то поэт использует их мало (эпитет: «душу пустынную», «странника… безродного», «деву невинную» и т. д. ; перифраза: «теплой заступнице мира холодного»). И это, несмотря на эмоциональность стихотворения. По-моему, автор делает это умышленно, так как пытается передать не только чувства лирического героя, но и живую разговорную речь, которая отвергает высокопарные слова и выражения. Поэтому лексически стихотворение в основом нейтрально. А чтобы усилить эффект разговорности, поэт использует архаичные слова или их формы («покаяние», «пустынную», «в свете» и т. д. ).



Эти же особенности лексики можно отнести и к остальному тексту стихотворения.



Два последних четверостишия, как уже было отмечено, представляют собой просьбу, с которой обращается лирический герой:



Окружи счастием душу достойную…



Молодость светлую, старость покойную…



В последнем четверостишии поэт использует интересную перифразу: «Срок ли приблизится часу прощальному…» Имеется в виду, конечно же, смерть. Но лирический герой как бы не может выговорить это слово и всерьез поверить, что прекрасная душа может умереть. Так, в стихотворении появляется лирическая, пронзительная нотка нежности. По эмоциональному накалу это четверостишие является кульминацией. Своеобразным заключением можно назвать последний эпитет стихотворения: «Душу прекрасную». Этим еще раз акцентируется внимание на том, о ком происходит молитва.



Это очень печальное и, в то же время, светлое стихотворение Лермонтова. Оно мне очень понравилось, потому что в нем, как во многих других, нет злости на этот мир, трагичности. Полным покоем и умиротворением дышат его строки.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--