Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус»

Стихотворение анализ стихотворения Парус, пропитанное романтизмом, написано в 1832, тогда поэту шел семнадцатый год. Лермонтов вдохновился на его создание после переезда в Петербург. Прогуливаясь вдоль берега Финского залива, идея о написании этого произведения приходит к нему в голову. С первым вариантом стиха он делится в письме с М. Лопухиной.

В ранней лирике поэта часто встречается буря, море и парусник. Свобода тесно переплетается с бушующими стихиями и тоской одинокой души. Нельзя не отметить, что в стихотворении наблюдается тема одиночества. Образы паруса и героя объединяет прилагательное «одинокий». Именно этим свойством и привлекает парус главного героя.

«Парус» поражает глубиной скрытых в нем мыслей. В стихотворении 3 строфы, схожие своей моделью: первые 2 строки повествуют о природе, о море, которое каждую минуту меняет свой облик; две последующие рассказывают о душевных переживаниях героя, вызванных лицезрением паруса, виднеющегося сквозь густой туман над морской гладью. Благодаря обилию мягких согласных, одного ударения в первых строках возникает ощущение мирно поднимающихся и опускающихся волн.

Герой предстает уникальным человеком со своей судьбой и редким характером. Его мысли метаются от риторических вопросов к восклицаниям, полным сочувствия. Он понимает желание паруса уплыть как можно дальше от мира, разделяет это стремление.

В следующей строфе читатели могут поближе рассмотреть парус. Но ощутить вкус волн, завывание ветра в полотнах, поскрипывание мачт можно только в самом паруснике. И вот уже сам герой ощущает себя капитаном, уплывающим за горизонт к невиданным далям. И его вовсе не пугает разбушевавшаяся стихия. Вполне возможно, что так он пытается убежать от тяготеющего чувства, попробовав сразиться с морской стихией. Но он не пытается отдалиться от мирской жизни, навеки пойдя в моряки, ведь считает, что нигде в мире невозможно найти счастья, что является состоянием души.

В завершающей строфе анализ стихотворения Парус, окружающий мир предстает невероятно светлым, ярким, все в нем гармонично и взаимно дополняет друг друга. Герой радуется жизни, согреваясь лучами солнца и бликами его на морской глади. И все же эта радость неискренняя. Лермонтовский герой понимает всю тщетность попыток убежать от самого себя, от своих проблем, поиски счастья кажутся ему лишь иллюзией.