Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова "Смерть поэта"

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» написано в 1837 году. Оно связано со смертью Пушкина. Основная тема стихотворения - конфликт поэта и толпы.

В стихотворении Лермонтов обвиняет в смерти Пушкина не только его убийцу – Дантеса, но и всю окружающую толпу. По мнению автора, причина гибели Пушкина в том, что светское общество не понимает «его свободный, смелый дар», вследствие чего поэт обречен на одиночество, которое не может вынести. Он бросается в чуждый для него мир и погибает.

Стихотворение написано 4-стопным ямбом, но во второй части он сменяется вольным (4-5-6-стопным) ямбом, к которому Лермонтов часто прибегал в своей лирике.

Структура стихотворения отличается одновременно сложностью и простотой композиции: несколько законченных фрагментов, имеющих каждый свою стилистику, подчинены общему развитию идеи. В стихотворении легко выделяются три относительно самостоятельные части.

Первая – не просто гибель поэта, а его убийство — неизбежное следствие его давнего одинокого противостояния «свету»:

… И он убит – и взят могилой,

Как тот певец, неведомый, но милый,

Добыча ревности глухой…

Вторая часть заметно отличается от первой. В ней главной выступает надгробная элегия, скорбь о преждевременной смерти поэта:

Убит!. . к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!

В этой части Лермонтов дает волю глубоко личному чувству любви и боли. И именно в этой части отчетливо изображается поэтический облик Пушкина.

Третья часть, последние шестнадцать строк Лермонтова к стихотворению, – это обвинение, перерастающее в проклятье. Лермонтов пытается отомстить за смерть Пушкина, показать его убийцу:

«Вы, жаждою толпой стоящие у трона…

Свободы, Гения и Славы палачи».

Мне очень понравилось стихотворение «Смерть поэта» и понравилось в первую очередь тем, что в нем Лермонтов не побоялся рассказать об истинном убийце Пушкина, хотя знал, что может быть за это наказан. .