Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова "Смерть поэта"
Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» написано в 1837 году. Оно связано со смертью Пушкина. Основная тема стихотворения - конфликт поэта и толпы.
В стихотворении Лермонтов обвиняет в смерти Пушкина не только его убийцу – Дантеса, но и всю окружающую толпу. По мнению автора, причина гибели Пушкина в том, что светское общество не понимает «его свободный, смелый дар», вследствие чего поэт обречен на одиночество, которое не может вынести. Он бросается в чуждый для него мир и погибает.
Стихотворение написано 4-стопным ямбом, но во второй части он сменяется вольным (4-5-6-стопным) ямбом, к которому Лермонтов часто прибегал в своей лирике.
Структура стихотворения отличается одновременно сложностью и простотой композиции: несколько законченных фрагментов, имеющих каждый свою стилистику, подчинены общему развитию идеи. В стихотворении легко выделяются три относительно самостоятельные части.
Первая – не просто гибель поэта, а его убийство — неизбежное следствие его давнего одинокого противостояния «свету»:
… И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой…
Вторая часть заметно отличается от первой. В ней главной выступает надгробная элегия, скорбь о преждевременной смерти поэта:
Убит!. . к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
В этой части Лермонтов дает волю глубоко личному чувству любви и боли. И именно в этой части отчетливо изображается поэтический облик Пушкина.
Третья часть, последние шестнадцать строк Лермонтова к стихотворению, – это обвинение, перерастающее в проклятье. Лермонтов пытается отомстить за смерть Пушкина, показать его убийцу:
«Вы, жаждою толпой стоящие у трона…
Свободы, Гения и Славы палачи».
Мне очень понравилось стихотворение «Смерть поэта» и понравилось в первую очередь тем, что в нем Лермонтов не побоялся рассказать об истинном убийце Пушкина, хотя знал, что может быть за это наказан. .