Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта»

Стихотворение адресовано Пушкину, убитому в 1837 году 29 января. Лермонтова потрясло это событие настолько, что на следующий день мир увидел это произведение, несмотря на его болезненное состояние. Спустя неделю были написаны заключительные строки. Благодаря стиху поэт мгновенно стал знаменитым. Его неоднократно переписывали, восхищаясь талантом поэта. Михаил Юрьевич не побоялся описать свои чувства, даже зная, что потом понесет наказание от властей (в отличие от пушкинских друзей). Он первый, кто оставил в веках гибель Поэта, запечатлев это печальное событие в своем стихотворении.

По жанру стихотворение является лирическим, средним между элегией и сатирой.

Поэт объясняет смерть Пушкина вечной и неравной борьбой добра и зла, яркого света с кромешной тьмой. Судьбу Пушкина автор приравнивает к типичной судьбе поэта.

Основными темами произведения анализ стихотворения Смерть поэта являются неизбежная гибель поэта вследствие конфликтов с толпой из-за божественного дара. Лермонтов затрагивает также тематику больше чести поэта, чем чести в обществе.

Пушкин представляется в романтическом свете. А образ убийцы лишен человеческих качеств. Он даже не дуэлянт, он тот, кем назвал его автор – безжалостный, кровожадный, лишенный сердца и души, приравнен к дьяволу. Ему будто бы судьба-злодейка сама вложила в руки меч. Потому еще более трагичным воспринимается смерть великого Поэта как провидением неизбежной судьбы. Но виновником называет не столько Дантеса, сколько само общество. По его словам, Пушкин не смог вынести одиночества в этом мире. И погиб, потому что пошел против мнения мира, так и оставшись непонятым при жизни.

Вспоминаются строки из произведений Пушкина, Лермонтов сравнивает его с литературным героем Ленским из «Евгения Онегина». Также заимствованы некоторые строки у других поэтов, несколько видоизмененные. Вторая часть полны противопоставлений невозможности понимания между поэтом и целым миром, таким образом, завуалирована борьба двух начал: Света и Темноты. Автор теперь взывает к Пушкину, а не к злобной толпе.

В заключение анализ стихотворения Смерть поэта, автор выдвигает свою гипотезу гибели Пушкина, ищет виноватых в этом злодеев. Лермонтов со всей смелостью заклеймил убийц Пушкина. Ведь долгие годы он был примером для поэта, был его свечой во мраке, украшал собою жизнь, светлым образов величайшего из русских творцов.