Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (восприятие, истолкование, оценка)

Одним из самых известных стихотворений Лермонтова является его произведение «Смерть поэта», написанное им в 1837 году. Оно было создано как отклик, крик души поэта на гибель А. С. Пушкина. Известно, что это трагическое событие всколыхнуло всю Москву, люди огромными толпами шли проститься с любимым поэтом.

Гибель Пушкина на дуэли заставило молодого Лермонтова задуматься о ее причинах и последствиях не только для русской литературы, но и для России в целом. Поэт гневно обличал тех, кого считал виновниками смерти Пушкина. Именно поэтому молодого Лермонтова арестовали, а стихотворение «Смерть поэта» разошлось лишь в рукописях.

Начало произведения раскрывает личные причины гибели поэта:

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой…

С самого начала стихотворения начинает развиваться мотив травли, непонимания и презрения общества к поэту, мотив его колоссального одиночества среди толпы:

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один как прежде…

Важно, что за названием Поэт стоит уже не только и не столько Пушкин. Гибель этого великого творца стало поводом для размышлений вообще о судьбе Поэта в обществе. Важно, что почти сразу Лермонтов бросает обвинение в лицо света – это вы убили Поэта!

Теперь, после его гибели, началось раскаяние. Все стали вспоминать, что этот Творец – светоч и гордость, национальное достояние. Но к чему эти лицемерные слезы? Кто поверит предумышленным убийцам, плачущим на могиле своей жертвы:

к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор,

И жалкий лепет оправданья?

В стихотворении личные, биографические мотивы переплетаются с общими, философскими. Так, описывая убийцу Поэта, Лермонтов дает довольно точные приметы Дантеса:

…издалёка,

Подобный сотням беглецов,

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока…

Этот чужестранец, не знающий русского языка и презрительно относившейся к стране, в которой жил, не задумываясь выстрелил в Поэта. Я думаю, что Лермонтов имеет в виду не только буквальный выстрел Дантеса, но и его клевету на Пушкина, которая мучила великого Творца при жизни и, в конце концов, убила его.

Лирический герой убежден, что убийца должен был задуматься о том, на кого он поднимает руку. Пушкин – национальное достояние, его нужно беречь и всячески охранять. И даже если бы этот поэт был неправ, никто не смеет покушаться на него, потому что такому таланту простительно все. Но светская толпа, выразителем идей которой стал Дантес, не понимала и не осознавала это. Она способна лишь травить и уничтожать любое проявление творчества, силы, света, все то, на что это толпа неспособна и чему завидует.

В этом стихотворении Лермонтов рисует портрет светского общества, называет его основные черты: «свет завистливый и душный», «клеветникам ничтожным», «словам и ласкам ложным». Лирический герой недоумевает: как Поэт мог так обмануться? Зачем он поверил лживой толпе?

И вот печальный итог его обмана:

Замолкли звуки чудных песен,

Не раздаваться им опять:

Приют певца угрюм и тесен,

И на устах его печать.

Лирический герой не раз упоминает, что гибель Поэта требует отмщенья. Вероятно, Лермонтов видит себя в этой роли. Поэтому финальная часть «Смерти Поэта» представляет собой гневную и обличительную роль, направленную прямо к обществу. Здесь лирический герой прямо выражает свое отношение с помощью перифраз: «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов», «жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!», «наперсники разврата». Но и этих людей ждет страшный суд и наказание:

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

Передать пафос стихотворения, всю силу возмущения лирического героя помогают средства художественной выразительности. Это эпитеты («гордой головой», «свободный, смелый дар», «пустое сердце», «миг кровавый», «ревности глухой» и т. д. ); метафоры («пустых похвал хор», «жалкий лепет оправданья», «злобно гнали дар», «На ловлю счастья и чинов заброшен», «И прежний сняв венок — они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него» и т. д. ). Кроме того, есть здесь сравнения («как светоч»), перифразы («Угас дивный гений, Увял торжественный венок» и др. )

Таким образом, «Смерть Поэта» - яркий пример публицистической гражданственной лирики Лермонтова, раскрывающей судьбу Поэта в мире серости и посредственности. .