Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»

Мир увидел это шедевральное творение автора в тысяча восемьсот сорок первом году. Печален также и тот факт, что буквально через несколько дней его автор погиб на дуэли. Анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу» доказывает читателю, что именно в этом произведении Лермонтов соединил все ветви своей лирики – это и одиночество, и смысл жизни, и вечная любовь и так далее. Невольно складывается такое впечатление, что автор как будто бы предчувствовал свое фатальное будущее и попытался в этом стихотворении сделать некий итог всему своему творчеству. Уже первые же строки заставляют нас задуматься об одиночестве героя. Говорится об огромном распахнутом мире вокруг нас, и бесконечная дорога только вперед над которой простирается бескрайнее синее небо. Душевное же состояние автора несколько отличается от спокойствия природы.

Поэту безумно «больно» и «трудно», так как все ему кажется бессмысленным, он потерял веру в прошлое и будущее. В этой жизни для него больше не существует радости. Одиночество настолько обременяет его душевное состояние, что автор пытается изо всех сил избавится от него и сплестись воедино с гармонией природы. Опираясь на раннее творчество Лермонтова, можно сделать вывод, что главная его мысль была отдана теме свободы, бунта, и борьбы. Не было даже никакого намека на спокойствие. Теперь же герой несколько сменил свои приоритеты, и он пытается найти и приобрести всё ту же свободу, но свободу мирную, которая бы гармонировала с законами природы и была избавлена от протеста и бунта.

Анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу» еще раз показывает, что автор, скорее всего, предчувствовал свою скорую смерть, именно поэтому он решил затронуть высокую тему гармонии с природой. Ведь не даром лирический герой этого произведения в ночной тишине любуется красотами внешнего мира, его завораживают луна и звезды, южная ночная прохлада. Лермонтов с огромной трепетностью чувств описал свое волнение перед величием этой красоты. В каждой строчке этого произведения звучит мысль о надежде автора остаться в веках, чтобы его помнили и почитали, только так он сможет избавиться от вечного одиночества. Доказательством этому могут служить строки « Я б желал навеки так заснуть» и «вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел».

Это поистине можно назвать пророчеством.