Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова «Молитва»

Это стихотворение посвящено одному из самых важных и тайных моментов нашей жизни- молитве. Ведь молитва - это разговор с Богом, при котором мы настраиваем на него всю свою жизнь, все струны своей души, просим Его о помощи в тех или иных жизненных обстоятельствах. Вот почему это стихотворение пронизано такой спокойной лирической интонацией, что на первый взгляд кажется довольно странным, ведь в поэзии Лермонтова очень четко прослеживается демонический мотив и много стихов, посвященных образу Демона.

В начале стихотворения возникает ощущение легкой грусти, тоски, поскольку автор пишет о каком-то трудном моменте в своей жизни. И в этот трудный период он обращается к Богу. Наверное, у каждого может возникнуть вопрос, ведь Бог всемогущ, он знает, что нужно каждому из нас еще до того как мы облачим в слова свои просьбы, знает даже лучше нас, так зачем тогда молиться? Но, тем не менее Бог заповедал нам молиться. А это значит, что в молитве заключен глубочайший смысл. Она помогает нам привести в порядок свои мысли, разобраться в себе, определиться со своими истинными целями. Именно эту силу и мощь, которые молитва несет в себе, подчеркивают эпитеты, употребляемые автором: "сила благодатная", "непонятная, святая прелесть". На мой взгляд, главное, что хочет выразить поэт – эта «непонятная» сила слов, которую несет в себе молитва. И поэтому не имеет значения, к кому мы обращаем эти слова, важнее другое – чего мы достигаем этими словами, идущими из глубины измученной души.

Анализ стихотворения «Молитва» показывает, что в первых двух строфах описывается настроение героя и сила, заключенная в простых, но мощных словах молитвы. В последней же части речь идет о том, что получает человек в ответ на свои просьбы: как будто камень падает с души, уходят сомнения, становится легко, просто, спокойно. Обращает на себя внимание удивительная мелодичность и ритмичность стихотворения. Душа поэта стремительно движется от тоски и уныния - к надежде и вере. Анализ стихотворения «Молитва» позволяет выделить ряд средств, которые применяет автор, чтобы подчеркнуть это движение. Так, в первой и последней частях – это антонимичные противопоставления: трудную – легко, теснится – скатится. Кроме того в первой строфе часто повторяется звук «у». В последней строфе сильнее зазвучали звуки «а» и «э», меняется и ритм, он ускоряется, становится как бы легче, стремительнее. Подчеркивает состояние героя использование такого приема, как многосоюзие (и верится, и плачется, и так легко, легко).

На мой взгляд, данное произведение – одно из самых музыкальных творений поэта, не зря ведь оно было положено на музыку многих композиторов.