Сочинение Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова "Три пальмы"

Михаил Юрьевич Лермонтов — мой любимый поэт. В его стихах мне слышатся то призыв к действию, неукротимая жажда жизни, то одиночество и скрытая печаль. Волнует поэта и философский вопрос о смысле бытия, который он ставит перед нами в своем стихотворении «Три пальмы». В далеких степях аравийской земли среди раскаленного песка и знойного ветра росли три пальмы. Их широкие зеленые листья давали тень для холодного ручья, бьющего в этом оазисе и дарящего надежду и радость усталым путникам. Однако пальмам мало благодарности одиноких путешественников:



Без пользы в пустыне росли и цвели мы,



Колеблемы вихрем и зноем палимы,



Ничей благосклонный не радуя взор?. .



Не прав твой, о небо, святой приговор!



Вероятно, небо услышало ропот пальм потому что тут же на горизонте показался большой богатый караван. Красивые и веселые люди остановились в тени высоких деревьев, родник щедро напоил их свежей ключевой водой. Однако у караванщиков другое представление о смысле жизни, их интересует только собственный комфорт и удобства.



Не задумываясь о других, не заглядывая в будущее, люди без сожаления срубили пальмы, уничтожили оазис для того, чтобы провести ночь у веселого костра. Наутро караванщики ушли, оставив живительный ручей погибать среди «знойных лучей летучих песков».



Читая стихотворение М. Ю. Лермонтова «Три пальмы», невольно задумываешься: а много ли пользы миру принес я или, может, я принадлежу к людям, желающим погреться у костра чужой беды?



Всю свою жизнь М. Ю. Лермонтов размышлял над важными жизненными вопросами, и свои мысли он старался выразить в своей лирике. Автор словно вовлекает нас, читателей, в свои размышления, раскрывает перед нами самое заветное из того, что таится в глубинах человеческой души. Поэтому, читая его стихотворения, мы переживаем, грустим и радуемся, живем вместе с его героями. Искренний голос поэта очаровывает, волнует нас, заставляет сопереживать его чувствам и мыслям, обогащает наш внутренний мир.



Лермонтов создавал настоящие шедевры. Например, его пейзажная лирика. Как ярко умел он передать красоту природы во всех ее красках, со всеми ее настроениями! Многие произведения поэта наполнены грустью, трагичностью, и причину этой трагедии автор видел в несправедливом устройстве мира. Примером может служить его стихотворение «Три пальмы».



Действие происходит на фоне прекрасной восточной природы.



В песчаных степях аравийской земли



Три гордые пальмы высоко росли, —



пишет поэт. И нам сразу представляются раскидистые высокие красавицы, которые берегут под «кущей зеленой», дарящей отдых и прохладу, ленточку ручейка с холодной водой. Многие годы журчал студеный родник, а роскошная листва ждала под свою тень уставшего путника. Но никто не приходил к пальмам и не склонялся к живительному ручью, напрасно ждали они странника, который, утомившись от зноя, остановился бы отдохнуть в тени деревьев, с благодарностью приник к «влаге студеной» родника. «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?» — обращаются пальмы к Богу, недовольные своей несправедливой судьбой. И что же ждет их в ответ? Небо услышало мольбу: вдали появился долгожданный караван.



Устроились путники отдохнуть в тени деревьев, наполнили кувшины водой из родника. Казалось бы, оправдались наконец долгие годы ожидания. Но, лишь только спустился вечер, жестокие люди срубили под корень деревья. Дети оборвали зеленую листву, сами пальмы были безжалостно изрублены, «и медленно жгли их до утра огнем». А утром караван спокойно продолжил свой путь, оставив после себя лишь бесплодную почву. И что же мы видим теперь? Вместо зеленой сени листьев, «ныне все дико и пусто кругом». Не с кем пошептаться роднику. Он уже не струится, как прежде, журча холодной волной.



Напрасно пророка о тени он просит —



Его лишь песок раскаленный заносит. . .



Так бессмысленно погибли гордые пальмы, которые видели смысл всей своей жизни в том, чтобы радовать глаз, дарить влагу и прохладу среди знойной песчаной пустыни. Красота, которая существовала в этих краях долгие годы, была уничтожена в один момент. Разве задумались эти люди, что оставили они после себя? Такая жестокость людей непростительна!



Стихотворение «Три пальмы» удивляет своей красочностью и силой. Большое впечатление произвело оно и на выдающегося русского критика В. Г. Белинского. «Какая образность! — так все и видишь перед собою, а увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина — так и блестит все яркостию восточных красок! Какая живописность, музыкальность, сила и крепость в каждом



стихе. .

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