Сочинение Анализ стихотворения - Мое любимое стихотворение

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Мое любимое стихотворение"



О Сергее Есенине я слышал еще в детстве, но знал о нем очень мало. Только то, что он поэт, и его стихи достаточно хорошие. А теперь, изучая его жизнь и творчество, я познакомился с ним поближе и узнал, что это великий русский поэт. К тому же простой "деревенский человек, мечтатель, мягкий парень".

И стихотворения чем-то похожи на него. Они такие же простые, искренние, легко понимаемые. Все те чувства, которые с таким умением вложил поэт в свои произведения, без всяких трудностей, даже молниеносно, воспринимаются читателями. От стихов Есенина веет духом народной жизни, а причиной послужило и то, что с раннего детства поэт был близок к миру народной поэзии.

А сколько произведений положено на музыку. Его песни по нраву всем людям. Они такие лиричные, задушевные.

Посмотрим теперь глубже. Чем все-таки привлекает меня поэзия Есенина? Можно коротко сказать, что абсолютно всем. А для большей убедительности без конца и края можно говорить о хорошем в произведениях поэта, но всего не перескажешь. Так много хорошего в лирике Есенина. Его поэзию люблю за ее простоту, доступность, лиризм, мелодичность, народность. За те искренние чувства, которые вложил Есенин в свои произведения. За его огромную и неизмеримую любовь к Родине с ее березовыми рощами, небесной синью, раздольной крестьянской песней, озерными гладями.

Мне нравится его " родной край с его обширными полями, ярким ласковым солнцем, душистым сеном, росой на рассвете, пением птиц". Есенин очень много стихотворений написал о природе, об осени, о березах, которые стоят, словно "большие свечи", о белоснежных черемухах, о нагнувшихся вербах, о колючих мрачных елях. Особенно замечательны стихи об осени. Мое любимое стихотворение:

Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально улетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Эта любовь к родной земле, к родному краю особенно дорога мне в поэзии Есенина. Она красной нитью протянулась через всю жизнь и творчество поэта. Она продолжается и в нас. Куда бы мы ни уехали, нас всегда тянет в родные, милые с детства места.

Удивительно, что первое слово стихотворения - глагол совершенного вида, обозначающий законченное, завершенное действие.

В первой строфе дан не конкретный, тщательно выписанный, а как бы обобщенный пейзаж русской осени: облетевшая роща, журавли. . . Это лишь набросок, эскиз, детали которого нет надобности прорисовывать, так как главное не в них, а в настрое души лирического героя, о чем свидетельствуют эпитеты: "роща золотая", "березовым, веселым языком". "Печально пролетая" - так может сказать только человек.

Вторая строфа - пример афористически емкого словесного выражения жизненного пути человека:

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Постоянные образы Есенина: странник, покинутый дом, голубой пруд и даже конопляник, как деталь среднерусского пейзажа, - на этот раз спутники не только лирического героя, но и каждого человека. Обращает на себя внимание необычный эпитет "широкий месяц".

В третьей строфе внутри этого обобщенного пейзажа, где-то вдалеке, на горизонте, появляется одинокая фигура лирического героя - "вечно странствующего странника":

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветер в даль,

Я полон дум о юности веселой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль.

"Золотая" юность героя, подобно роще, "отговорила веселым языком".

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

Четвертая строфа - кульминация в развитии лирического сюжета. Чувство беспредельной ("один среди равнины голой") тоски и одиночества решается образом необычайной поэтической силы:

В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.

"Но никого не может он согреть. . . " Но вдруг в пятой строфе резко меняется эмоциональная тональность стихотворения, и отрицания ("не обгорят", "не пропадет") на этот раз звучат уже в качестве утверждения:

Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадет трава,

Как дерево роняет тихо листья,

Так я роняю грустные слова.

Откуда же у поэта уверенность в том, что все не напрасно? "Роща золотая" - это сам поэт и его поэзия. (Потому и "не обгорят рябиновые кисти" и "не пропадет трава". ) Для Есенина поэзия- это прекрасный сад (роща), где слова - листья, образы - яблоки, стряхиваемые с души, когда нальются соком.

В последней строфе внутреннее, лирическое движение сюжета стихотворения завершается: героем уже владеет не чувство тоски и одиночества (3 и 4 строфы), а просветленная грусть. Есенин о своем "возрасте осени" скажет: "Прозрачно я смотрю вокруг".

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