Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Элегия (Пускай нам говорит изменчивая мода…)»

Стихотворение «Элегия» написано в 1874 году. История его создания необычна. Некрасов неоднократно подвергался нападкам со стороны критиков-монархистов. По их мнению, после отмены крепостного права в 1861 году жизнь простого крестьянина стала сладкой и лёгкой. Не пора ли перестать описывать страдания простого народа, ведь сейчас всё так хорошо? – звучали их упрёки. Но Некрасов видел другое. По-прежнему худо жилось мужику, и угнетали его не менее чем раньше, всё это вдохновляло поэта на новые творения. Устав отвечать критикам, классик создал «Элегию». По названию можно решить, что автор повествует в нём о чём-то возвышенном (как и требовали его оппоненты). Но Некрасов не пошёл ни у кого на поводу и в данном произведении продолжил излюбленную тему.

О чём говорит анализ стихотворения «Элегия (Пускай нам говорит изменчивая мода…)»? Оно состоит из четырёх строф. В первой автор гневно отвергает чужое мнение, будто описываемые им картины неактуальны ныне. Жив народ, но живы и его беды.

В следующей строфе автор задумывается о своей Музе. Именно она всегда толкала его бороться с притеснениями мужиков, идти до победного конца, подобно воинам: пусть врага повредит не всякий, но главное – не сдаваться! Да, автор признаёт, что «видел красный день» России, отмену рабства. Но Муза шепнула ему не успокаиваться. Доволен ли народ, вот в чём вопрос.

Третья строфа не даёт однозначного ответа, показывая лишь размышления классика. Он рисует мирную картину: жницы слаженно работают во время жатвы, дети несут отцу завтрак. Но так ли уж счастлив народ? Работа по-прежнему тяжёлая, шансов на лучшую жизнь мало, многие другие проблемы не исчезли.

В последней строфе автор подводит итог. Трудно сказать, насколько лучше крестьянам живётся после освобождения. Ясно одно: Муза Некрасова по-прежнему дарит ему прекрасные песни. Поэт идёт по вечернему лугу, и они звучат вокруг всё громче. Жаль, что герой его стихов, - русский мужик, - «не даёт ответа», нужна ли ему сила поэзии автора.

Анализ стихотворения «Элегия (Пускай нам говорит изменчивая мода…)» в полной мере открыл нам глубину поэзии классика. Он был служителем искусства, которое использовал для борьбы за права простого русского народа. «Элегия» является признанием автора в этом, и написана она, как обычно, мастерски.