Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин»

Стихотворение является ранним творением классика. Вышедшее в 1860 году, оно сразу прогремело, как набат. Его можно назвать единственным манифестом отечественной поэзии того десятилетия. В нём заметна пламенная риторика Лермонтова, стихотворение создано, чтобы побуждать великие умы к борьбе за свободу и другие общечеловеческие ценности. На создание этого шедевра Некрасова вдохновили собственные внутренние противоречия: поэт пытался понять, кем же он является в первую очередь – поэтом или гражданином, если «песни» его зачастую мешают «борьбе», и наоборот.

Попробуем провести анализ стихотворения «Поэт и гражданин». Оно написано в виде диалога между главными героями. Гражданин приходит к Поэту и застаёт того в минуту отдыха. Начинает упрекать «служителя Музы» за леность, в то время как тот мог бы «жечь глаголом сердца». (В строфе «Ты знаешь сам, какое время наступило…» Некрасов иносказательно говорит о том, что в 60-е годы позапрошлого столетия Россия вступила в эпоху подъёма после Крымской войны). Поэт возражает, что не всем дано быть воинами, ссылаясь на цитату из «спасителя Пушкина», о том, что не все рождены для битвы, иные и для прекрасного.

Но при одном звуке пушкинских стихов лицо Поэта изменилось, даже хандра с него слетела. Так почему бы не использовать творческие силы на благо обществу? – вопрошает Гражданин, и произносит длинный монолог, всё громче звучащий к концу. В нём он призывает быть думающим, чувствующим Гражданином с большой буквы, жить, действовать, бороться.

Но после некоторых возражений Поэт произносит свой монолог в ответ. Уже без прежних иронии и скуки он рассказывает, что сам когда-то был таким. Любил, ненавидел и пытался противостоять злу силой своих Музы и пера. Но, увы, - царская цензура загнала его в свои «тиски». Любое по-настоящему острое произведение могло окончиться для Поэта плачевно. И вот результат – он стал писать только пустяки для минутного развлечения читателей. Поэтому и Муза теперь редко его посещает, - а заглянув разок, «бежит от звона цепей».

Анализ стихотворения «Поэт и гражданин» помог нам явно понять авторскую мысль. В современном ему обществе Некрасов видит лишь два пути: или быть бунтующим Гражданином, и окончить свои дни на царской каторге, или быть бездействующим Поэтом, и проводить всю жизнь в хандре из-за невозможности выразить себя.