Анализ стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге»

Начиная анализ стихотворения «В дороге», необходимо упомянуть об основном мотиве поэзии Н. Некрасова: мотиве тяжелой народной судьбы и невзгод, претерпеваемых простым людом. Несмотря на то, что рассматриваемое произведение относится к 1845 году, то есть к самому началу творческого пути Н. А. Некрасова, тем не менее, даже оно уже пронизано этим мотивом. Именно Н. А. Некрасов впервые ввел в тематику российской поэзии социальные вопросы, внимание к потребностям бедных людей. Некрасову же принадлежит идея обдумывания и осмысления происходящего, характеров его лирических персонажей, подведение под них логической основы. Большинство характеров и событий, описываемых им, имели под собой реальные прототипы.

Продолжая анализ стихотворения «В дороге», можно отметить также, что это первое произведение Н. А. Некрасова, посвященное тяжелой женской судьбе и содержащее резкий протест против крепостного права в основе своей.

Композиция стихотворения составлена в форме диалога, а его сюжет полностью поддерживает заявленное название, представляя собой беседу ямщика с путешественником. Н. А. Некрасов позаимствовал такую сюжетную схему из русских народных классических песен, вложив в нее новый смысл.

Ранняя поэзия Н. Некрасова характеризуется множеством просторечных оборотов, призванных придать правдоподобие происходящему и оживить образ. Впоследствии он от них отойдет и вернется к обыкновенному простому языку. Несмотря на свое желание сделать картину как можно более натуралистичной, Н. А. Некрасов практически не использует сколько-нибудь подробные характеристики персонажей, предпочитая раскрывать их по ходу повествования и в результате прямой речи лирических героев. Этого же приема он будет придерживаться на протяжении всего своего творческого пути и достигнет в нем высочайшего уровня, который станет образцом для всех поэтов, пытающихся прибегнуть к этому описательному способу.

Особенно нужно подчеркнуть сюжетное решение, избранное Н. А. Некрасовым и закольцовывающее произведение, сводя его в единое целое. Если изначально лирический персонаж жаловался на скуку и просил рассказать ему что-нибудь или спеть, чтобы ее развеять, то в конце он испытывает глубочайшую горечь и сострадание к героям истории, и это в полной мере передает отношение к ситуации самого поэта.