Сочинение Анализ стихотворения Н. Гумилева «Жираф».

Николай Гумилёв – один из известных поэтов конца 19 - начала 20 века, легендарная личность… Но, увы, заслуги поэта–акмеиста высоко ценили только после смерти, что лишило его возможности создать ещё множество произведений.



Романтик, поэт, путешественник, воин – в каких только образах не предстаёт перед нами лирический герой его творений! Стихотворения поэта отличают романтика и экзотичность. В этом заключается новаторство его творчества. В лирике Гумилева много упоминаний об Африке, чудесных местечках нашей страны.



Поэта не интересует посредственность, обыденность, его влекут неизведанные дальние края и просторы планеты.



Именно этой теме посвящен сборник «Озеро Чад», в том числе, стихотворение «Жираф».



С первых строчек стихотворения перед нами открывается довольно безрадостная картина. Мы видим грустную девушку, она сидит, наверное, у окна, подтянув к груди коленки, и сквозь пелену слёз смотрит на улицу. Рядом лирический герой, который, стараясь её утешить и развлечь, ведёт рассказ о далёкой Африке, об озере Чад. Так взрослые, стараясь утешить ребенка, поведывают о чудесных краях, о «прекрасном далёко». Перед нами – чудесная страна, где «бродит» жираф. Он описан как существо небывало красивое, главный эпитет, характеризующий его – «изысканный». Это не просто животное, это - символ изящества, экзотики. Непревзойденное художественное мастерство Гумилёва помогло создать многозначные, метафорические образы. Умело применяя звуковой символизм, поэт использует гласные «о», «а», «е», что помогает передать красоту и изысканность образа, придаёт легкость и плавность строкам: «грациозная стройность и нега дана», «бег его плавен, как радостный птичий полёт», «волшебный узор». Автор сравнивает узор животного с луной, отражающейся в воде, а бег животного - с парусами корабля. Жираф выступает как воплощение надежды, ведь, если вдали видны паруса, скоро покажется и корабль. Подобное сравнение еще раз настраивает читателя на романтический лад, ведь море – это всегда путешествия, экзотика, таинственность.



Но прекрасен не только жираф, но и всё, что его окружает. Это чудо обитает в «мраморном гроте». Чудесны луна и небо, озера и пустыни, земля молча созерцает свои красоты и «много чудесного видит…». Гумилев не ставит целью противопоставить жирафа окружающей действительности. Да, он – воплощение нереального, загадочного, но, в то же время, всё это достижимо! Задача Гумилева в том, чтобы другие смогли почувствовать близость той невероятной загадочности, которую ему удалось познать.



Поэт много путешествовал и многому научился: «Я знаю веселые сказки таинственных стран, про чёрную деву, про страсть молодого вождя». Он пытается открыть другим глаза на бескрайний, многогранный, удивительный мир. Но могут ли его знания быть кому- то полезны? Лирический герой наталкивается на стену непонимания, так как все отказываются принять очевидное.



Рассказ не вдохновил возлюбленную, таинственный мир столкнулся с серостью и обыденностью. Девушка отказывается «верить во что-то, кроме дождя» - символа беспросветности и грусти. Может, в её сердце не осталось места романтике, восторженности, фантазии? Она «слишком долго вдыхала тяжёлый туман», утратив способность мечтать и верить. Между ней и героем – пропасть непонимания, их отношения обречены. Автор использует антитезу, чтобы показать, насколько это разные люди.



Образ девушки – символ прагматизма, противопоставленного романтизму лирического героя, который не теряет надежду: «Ты плачешь? Послушай…Далёко на озере Чад…» Эта история вызвала лишь слёзы… Девушка ограничена, ей непонятен окружающий мир во всех его прелестях и сложности, слезы, дождь и туман – вот её удел.



Стихотворение не только о красотах земли, об отношениях юноши и девушки, но и о том, как непохожи люди. Насколько одни романтичны и мечтательны, настолько другие приземлены и конкретны. Одни довольствуются лишь черно-белой картинкой за окном, другим мало целого мира. Кому-то дождик кажется трагедией, поводом для слез, а кто-то каждый раз раскрывает над своим сердцем яркий зонтик мечтаний и фантазий.



Это стихотворение показывает многогранность таланта Гумилева. Декларировав положения акмеизма, поэт сам часто выходил за поставленные рамки. Его заслуги нельзя переоценить. Новаторство автора в области сюжета, образов, приемов, позволило создать небывалые по содержанию, изяществу, красоте поэтические творенья. И пусть Африка, жираф, , озеро Чад – экзотическая тайна, она близка – только руку протяни, и она войдёт в твою жизнь! Это реальность, которую надо понять, рассмотреть, прочувствовать. Но способен на это далеко не каждый.



Стихотворение «Жираф» - вызов существующим устоям, упоминание о другой жизни. Жираф способен спасти от безысходности, согреть озябшую душу, но для этого в него надо верить! Гумилев верил и всем своим творчеством убеждал в этом читателя.



Гумилев всегда будет восприниматься как великий романтик, а легкие и пропитанные волшебством, его стихи всегда будут читаемы и любимы. .