Сочинение Анализ стихотворения Н. Гумилева «Старый конквистадор»

Стихотворение «Старый конквистадор» входит в сборник Н. Гумилева «Жемчуга» и является типичным образцом романтической поэзии.

Само название произведения относит нас к далеким временам завоевания Америки испанскими и португальскими воинами. Герой стихотворения – «старый конквистадор» - заблудился в неведомой стороне, в горах. Все в этом краю, описанном в романтическом ключе, незнакомо и неведомо герою: «неведомые горы», «дымном небе плавали кондоры», «нависали снежные громады».

Суровым оказался этот край для конквистадора – «Восемь дней скитался он без пищи, Конь издох…» Однако герой, как мы видим, отважен, вынослив, опытен. Он и под большим уступом сумел найти себе уютное жилище. Больше того, герой остался верен своему другу – коню, пусть тот уже и «почил в бозе»: «чтоб не разлучаться с милым трупом».

Так и жил он – в полном одиночестве долгое время. Однако герой нисколько не страдал от этого – ему было достаточно воспоминаний и песен Родины:

Там он жил в тени сухих смоковниц

Песни пел о солнечной Кастилье,

Вспоминал сраженья и любовниц,

Видел то пищали, то мантильи.

Со всей уверенностью можно сказать, что старый конквистадор – идеал поэта. Несмотря ни на какие сложности, герой всегда оставался «дерзок и спокоен, И не знал ни ужаса, ни злости».

Так он и жил до тех пор, пока за ним не пришла смерть. Но и тут конквистадор – этот храбрый воин – не сдался просто так. Он предложил смерти поиграть с ним в «изломанные кости. И где гарантия, что выиграла смерть?

Таким образом, данное стихотворение можно отнести к романтическим. Оно описывает идеального героя из далеких времен. Старого конквистадора испытывает судьба, однако тот «дерзко и спокойно» справляться со всеми тяготами, сохраняет чувство юмора, преданность, способность любить.

Мы понимаем, что поэт в этом произведении «бежит» от современности в те далекие времена – там он находит качества, по которым тоскует в настоящей жизни.

Будучи акмеистом, Гумилев в этом стихотворении следует художественным принципам этого направления. «Старый конквистадор» написан простым и ясным языком, с минимальным использованием образных средств. Однако и здесь поэт не обходится без эпитетов («в дымном небе», «неведомые горы») и метафор («поиграть в изломанные кости», «плавали кондоры», «нависали громады», «не знал ни ужаса, ни злости», «смерть пришла», «предложил поиграть в изломанные кости»).

Фонетические средства также помогают поэту воссоздать романтическую, загадочную атмосферу того времени и того места, куда попал герой. Так, в слове «конквистадор» и «кондоры» с этой целью (а также с целью создания рифмы) смещается ударение.

Стихотворение написано пятистопным хореем с пиррихиями, создано при помощи перекрестной рифмовки, с преобладанием женских рифм. .