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Сочинение Анализ стихотворения Н. Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».

    Николай Алексеевич Некрасов — большой и разноплановый поэт. В своем творчестве он сумел отразить все оттенки русской жизни, выделил ее “темные стороны” во всей их драматичности и незаурядности. Некрасов не только “заземлил поэзию любви, но и поэтизировал ее прозу”. Сколько светлого и доброго Николай Алексеевич сказал о так называемой падшей женщине, предупреждая во многом картины и образы Достоевского. Очень тонко это сделано в стихотворении “Еду ли ночью по улице темной. . . ”, после которого Н. Г. Чернышевский заявил, что Россия приобретает великого поэта. И. С. Тургенев, прохладно относившийся к демократической поэзии Некрасова, по поводу этого стихотворения писал В. Г. Белинскому: “. . . его стихотворение меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я удивительное произведение — и уже наизусть выучил”.
    В этом произведении органично слились голоса героя и автора, они плавно перетекают от одного к другому, составляя необыкновенную ткань повествования. Этот художественный прием, хорошо известный в народной лирической песне, естественно вошел и в поэзию Некрасова. Вначале явственно звучит голос поэта-рассказчика, ощущается его искренняя боль за человека и льется грустная повесть о судьбе героини.

    С детства судьба невзлюбила тебя:
    Беден и зол был отец твой угрюмый,
    Замуж пошла ты — другого любя.
    Муж тебе выпал недобрый на долю:
    С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
    Не покорилась — ушла ты на волю,
    Да не на радость сошлась и со мной.

    Изящно, почти неуловимо рассказ переходит к герою, хотя сердечному человеку, но безвольному, не умеющему, да и не желающему видеть реальный мир со всеми его трудностями и печалями. Ему удобнее “ничего не спросить” у женщины, которая ценой собственной чести достала денег на гробик для сына и еду для самого героя. Как это удобно: делать вид, что ничего не понимаешь, не догадываешься об источниках “благодеяний”, вдруг свалившихся с неба. Поэт никого открыто не осуждает, но читатель чувствует подспудно его иронию по отношению к герою. Это безмолвный суд, и оттого он еще зримее встает перед читателем.

    Случай нас выручил? Бог ли помог?
    Ты не спешила печальным признаньем,
    Я ничего не спросил,
    Только мы оба глядели с рыданьем,
    Только угрюм и озлоблен я был. . .

    Не потому ли позднее прозрение и раскаяние героя шевельнулись все же в душе, не позволив осудить ту,
    которую он уже ранее предал.

    Где ты теперь? С нищетой горемычной
    Злая тебя сокрушила борьба?
    Или пошла ты дорогой обычной,
    И роковая свершится судьба?
    Кто ж защитит тебя? Все без изьятья
    Именем страшным тебя назовут.
    Только во мне шевельнутся проклятья —
    И бесполезно замрут!. .

    Небольшое по объему стихотворение вместило трагизм целой судьбы, даже не одной. Такая концентрация событий нужна поэту, чтобы показать истинных виновников “падения” героини: общественную несправедливость, злую судьбу и бездействие ближнего — героя, казалось, взявшего на себя ответственность за любимую женщину, но так и не сумевшего дать ей покоя и счастья. .

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