Сочинение Анализ стихотворения Н. Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».

Николай Алексеевич Некрасов — большой и разноплановый поэт. В своем творчестве он сумел отразить все оттенки русской жизни, выделил ее “темные стороны” во всей их драматичности и незаурядности. Некрасов не только “заземлил поэзию любви, но и поэтизировал ее прозу”. Сколько светлого и доброго Николай Алексеевич сказал о так называемой падшей женщине, предупреждая во многом картины и образы Достоевского. Очень тонко это сделано в стихотворении “Еду ли ночью по улице темной. . . ”, после которого Н. Г. Чернышевский заявил, что Россия приобретает великого поэта. И. С. Тургенев, прохладно относившийся к демократической поэзии Некрасова, по поводу этого стихотворения писал В. Г. Белинскому: “. . . его стихотворение меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я удивительное произведение — и уже наизусть выучил”.

В этом произведении органично слились голоса героя и автора, они плавно перетекают от одного к другому, составляя необыкновенную ткань повествования. Этот художественный прием, хорошо известный в народной лирической песне, естественно вошел и в поэзию Некрасова. Вначале явственно звучит голос поэта-рассказчика, ощущается его искренняя боль за человека и льется грустная повесть о судьбе героини.



С детства судьба невзлюбила тебя:

Беден и зол был отец твой угрюмый,

Замуж пошла ты — другого любя.

Муж тебе выпал недобрый на долю:

С бешеным нравом, с тяжелой рукой;

Не покорилась — ушла ты на волю,

Да не на радость сошлась и со мной.



Изящно, почти неуловимо рассказ переходит к герою, хотя сердечному человеку, но безвольному, не умеющему, да и не желающему видеть реальный мир со всеми его трудностями и печалями. Ему удобнее “ничего не спросить” у женщины, которая ценой собственной чести достала денег на гробик для сына и еду для самого героя. Как это удобно: делать вид, что ничего не понимаешь, не догадываешься об источниках “благодеяний”, вдруг свалившихся с неба. Поэт никого открыто не осуждает, но читатель чувствует подспудно его иронию по отношению к герою. Это безмолвный суд, и оттого он еще зримее встает перед читателем.



Случай нас выручил? Бог ли помог?

Ты не спешила печальным признаньем,

Я ничего не спросил,

Только мы оба глядели с рыданьем,

Только угрюм и озлоблен я был. . .



Не потому ли позднее прозрение и раскаяние героя шевельнулись все же в душе, не позволив осудить ту,

которую он уже ранее предал.



Где ты теперь? С нищетой горемычной

Злая тебя сокрушила борьба?

Или пошла ты дорогой обычной,

И роковая свершится судьба?

Кто ж защитит тебя? Все без изьятья

Именем страшным тебя назовут.

Только во мне шевельнутся проклятья —

И бесполезно замрут!. .



Небольшое по объему стихотворение вместило трагизм целой судьбы, даже не одной. Такая концентрация событий нужна поэту, чтобы показать истинных виновников “падения” героини: общественную несправедливость, злую судьбу и бездействие ближнего — героя, казалось, взявшего на себя ответственность за любимую женщину, но так и не сумевшего дать ей покоя и счастья. .