Сочинение Анализ стихотворения Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

Николай Алексеевич Некрасов был удивительно чутким и внимательным к народным проблемам и чаяниям художником. Его душа и сердце откликались на народные беды. Только у беззаветно преданного художника могло появиться такое стихотворение, как “Размышления у парадного подъезда”. Будничное событие, знакомая ситуация, а из-под пера мастера возникает целая повесть с правдивым и реальным продолжением. Причем веришь художнику без всяких сомнений — он доказывал свою правоту неоднократно.



Вот парадный подъезд.

По торжественным дням,

Одержимый холопским недугом,

Целый город с каким-то испугом

Подъезжает к заветным дверям. . .



Привычка к рабскому низкопоклонству “свободных граждан” почти ужасает. Здесь ритуал доведен до абсурда, никого не удивляет такое подобострастие.



Записав свое имя и званье,

Разъезжаются гости домой,

Так глубоко довольны собой,

Что подумаешь - в том их призванье!



Поэт дает волю сатире, он презирает этих “холопов души” и заставляет читателя подивиться заведенному порядку вещей, когда вельможа бесцеремонно пользуется своим высоким положением, принимая низкопоклонство как должное, как “выражение уважения” к нему. Но читателю понятно, что поклоняются месту, занимаемому человеком, а не его достоинству и уму. Этот человек — владелец чужих судеб, именно от него зависит, какой посетитель выйдет напевая, а кто в слезах. Простых крестьян-ходоков и вовсе не допускают до “высокой” особы, ведь вельможа “не любит оборванной черни”, очевидно, оскорбляющей его “эстетическое чувство”. Но больше всего поэта возмущает даже не само пренебрежение к людям, а их реакция на происходящее.



И пошли они, солнцем палимы,

Повторяя: ”суди его Бог!",

Разводя безнадежно руками,

И, покуда я видеть их мог,

С непокрытыми шли головами. . .



Покорность и всепрощение недопустимы. Некрасов возмущен долготерпением народа. Поэт выступает добровольным защитником “бесправных” и “бессловесных”. Призывает вельможу одуматься, приняться за свои обязанности — служить народу и государству, но. . . “счастливые глухи к добру”.

Автор, возмущенный беззаконием, рисует картину жизни “счастливого” и его кончину.



Убаюканный ласковым пением

Средиземной волны, - как дитя,

Ты уснешь, окружен попечением

Дорогой и любимой семьи

(Ждущей смерти твоей с нетерпением). . .



Ибо все в этом мире поклоняются золотому тельцу, нет никаких родственных чувств, а лишь видимость их.

Но все же важнее для поэта мысль о судьбе народа, поэтому он опять возвращается к вечной теме покорности и задает вопрос, на который нет ответа.



Что же значит твой сон бесконечный?

Ты проснешься ль, исполненный сил,

Иль, судеб повинуясь закону,

Все, что мог, ты уже совершил —

Создал песню, подобную стону,

И духовно навеки почил?. .



Это уже не просто заступничество за народ, а призыв к бунту, воззвание патриота, не имеющего сил молчать, видя несправедливость власти и бессловесную покорность народа, не умеющего, а может, и не желающего подняться на собственную защиту. .