Сочинение Анализ стихотворения Н. Некрасова «Родина».

Николай Алексеевич Некрасов — поэт небывалой совестливости, горькой иронии и пронзительной боли. Его поэзия жива народным духом, чаяниями и страданиями людей. Поэзия Некрасова отражала правду жизни, оттого так горько говорит автор о своем народе. Стихотворение “Родина”, написанное в 1846 году, отражает настроение молодого человека, с честной и доброй душой, взглянувшего вокруг умными и внимательными глазами. Мало утешительного видит патриот в окружающей жизни.



И вот они опять, знакомые места,

Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,

Текла среди пиров, бессмысленного чванства,

Разврата грязного и мелкого тиранства.



В этих строках отчетливо звучит позиция автора по отношению ко всему происходившему и происходящему сейчас. Он не только обвиняет “отцов” за их “тиранство”, “разврат”, “чванство”, но признается и в своем недостойном житье: он не в силах был противостоять среде.



Ненависть в душе постыдно притая,

Где иногда бывал помещиком и я. . .



Автор обозначает основное зло — крепостное право: безраздельное распоряжение себе подобными. Это уже грех — владеть людьми и эксплуатировать “крещеную собственность”. Вседозволенность рождает в одних звериные инстинкты, но в других, лучших людях, — желание изменить окружающую жизнь, так не похожую на человеческую.



Где рой подавленных и трепетных рабов

Завидовал житью последних барских псов.



И опять обращение к женской доле, теперь уже матери, а затем и сестры, мало отличающейся от рабской. Еще тяжелее было культурным и воспитанным женщинам терпеть ежедневное попрание достоинства от грубого и себялюбивого “спутника жизни”, держащего своих крепостных девушек в наложницах.



Ты жребий свой несла в молчании рабы. . .

Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;

Она была горда, упорна и прекрасна. . .



Становится понятно и оправдано то злорадство, которое охватывает лирического героя при виде всеобщего запустения и разрухи. Он надеется, что вместе с завалившимся набок домом, срубленным бором и ушедшим в небытие хозяином, который “всех собой давил” и один дышал свободно, уйдет и страшное время, ведь должно же что-то измениться. . . Но не так-то просто все в человеческой жизни. Автор это прекрасно понимает:



Проклятьем на меня легло неотразимым.



Горечь, боль и тоска слышатся в этом стихотворении. Автор не видит существенных перемен, на которые мог бы рассчитывать.

И еще хочется обратить внимание на одну особенность этого стихотворения и лирики Некрасова в целом. Не следует считать “я” обязательно авторским, это может быть и голос его лирического героя, и собирательного образа, и личным “я”, но чаще это синтез всех этих голосов. Именно поэтому они звучат так пронзительно, доходят до сердца и души читателя. .