Сочинение Анализ стихотворения Н. Некрасова «Внимая ужасам войны...».

Николай Алексеевич Некрасов — поэт удивительно проникновенной лиричности, глубокой теплоты и нежности. Его стихи, чаще грустные и мелодичные, напоминают народные песни, рассказывающие о жизни простого человека, его страданиях и печалях. Стихотворение “Внимая ужасам войны. . . ”, посвященное Крымской войне 1853—1856 годов, звучит поразительно современно. Проходят годы и десятилетия, века сменяют друг друга, а мир людей удивительно постоянен в своих заблуждениях. Войны не прекращаются на земле, они стали кровопролитнее, страшнее, чем виденные поэтами и писателями XIX века.

С первой же строки слышится бескомпромиссное отношение художника к войне — бессмысленной бойне, которую можно и должно избежать:



Внимая ужасам войны,

При каждой новой жертве боя. . .



Отлично разумея и понимая причину этого страшного явления, люди не хотят его остановить. И льют “святые, искренние слезы” совершенно неповинных, беззащитных и слабых. Наверное, мир сошел с ума, если ничему не учится, а продолжает платить страшную цену молодыми людьми, еще не пожившими, не успевшими порадоваться бытию, мальчиками, идущими на смерть, не успевшими даже оставить о себе существенную память. Читая стихотворение Н. А. Некрасова “Внимая ужасам войны. . . ”, поражаешься его универсальности. Произведение поразительно своевременное, оно напоминает живущим о непреходящей ценности жизни, кажется, только матери, дающие жизнь, понимают ее святое назначение. А безумцы, втягивающие новые поколения в войны, ничего не хотят понимать. Не слышат голоса разума. Скольким российским матерям близко и понятно это стихотворение:



Одни я в мире подсмотрел

Святые, искренние слезы -

То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей,

Погибших на кровавой ниве. . .



Небольшое, всего в 17 строчек, стихотворение поражает глубиной гуманизма, заключенного в нем. Язык поэта лаконичен и прост, нет развернутых и сложных метафор, лишь точные эпитеты, подчеркивающие замысел художника: дела — “лицемерные”, раз не ведут к прекращению войн, лишь слезы “искренние”, и искренни они “одни”, все остальное — ложь. Страшно заключение поэта, что забудет и друг, и жена — их он также причисляет к “лицемерному” миру.

Заканчивается стихотворение сравнением в фольклорном стиле матерей с поникшей плакучей ивой. Использование фольклорного образа сообщает произведению обобщающее значение: не об одной Крымской войне оно — обо всех, после которых рыдают матери и сама природа:



Не поднять плакучей иве

Своих поникнувших ветвей. . .



Стихотворение написано от первого лица, такая форма позволяет автору обращаться к читателям как к близким людям, хорошо понимающим то, о чем поэт хочет им сказать. Это послание из его далека в наше неспокойное и тяжелое время. .