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Сочинение Анализ стихотворения Н.А. Некрасова "Еду ли ночью по улице темной..." (1847).

    Стихотворение "Еду ли ночью по улице темной. . . ", вызвавшее восторженный отклик современников Некрасова - Тургенева, Белинского, Чернышевского, Писарева и др. , - с одной стороны, традиционно для самого поэта, но, с другой - принципиально новаторское для русской поэзии вообще. Такая его особенность, как сюжетность, и сам выбор сюжета - судьба женщины в бесчеловечных социальных условиях, приводящих ее к падению - не новы для поэзии Некрасова (вспомним хотя бы стихотворение "Когда из мрака заблужденья. . . ", 1845). Однако сами сюжетность и выбор сюжета - нарушение традиции, ведь сюжет, в особенности сюжет "низкий", связанный с нищетой, голодом и вообще социальными проблемами, - явление редкое для донекрасовской русской поэзии. В этом - одно из основных проявлений творческого метода Некрасова, заключавшегося в разрушении привычных норм и канонов, в пародировании их (как во многих других его ранних стихотворениях, например, "Современная ода" и "Колыбельная песня", 1845, "В неведомой глуши, в деревне полудикой. . . ", 1846, "Нравственный человек", 1847 и т. д. ), так как только так можно было завоевать себе достойное место в русской поэзии середины - начала первой половины XIX в. , когда интерес к поэзии вообще и, в особенности, к традиционной поэзии (Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Баратынский и их малозначительные эпигоны), был очень невысок.
    Стихотворение написано четырехстопным дактилем (есть две строки трехстопного дактиля) с перекрестной рифмовкой (чередуются женские - нечетные - и мужские - четные - окончания). Выбор трехсложного размера - еще одно проявление поэтического новаторства Некрасова, ставшим одним из первых русских поэтов, активно употреблявших трехсложники, приближавшие стихотворную речь к разговорной, вместе с тем обогащая поэтический язык. Стихотворение состоит из четырех частей разного размера: первая часть - двенадцать стихов, вторая и третья части - по шестнадцать стихов и четвертая часть - восемь стихов, - что также является отличительной особенностью Некрасовской поэзии: подобное иррегулярное строфическое деление встречается во многих его стихах, например, "Да, наша жизнь текла мятежно. . . ", "Так это шутка? Милая моя. . . " (1850), "Муза" (1851), "О письма женщины, нам милой!. . " (1852) и т. д. . Такое разбиение на строфы совпадает с сюжетным членением: первая строфа - воспоминания героя о бывшей возлюбленной до встречи с ним, вторая - рассказ о смерти их ребенка, третья - рассказ о ее падении, четвертая - вновь мысль о том, "где она теперь".
    В стихотворении встречается приблизительные и неточные рифмы: "рукой" - "мной", "темней" - "не лей", "заснем" - "рядком", "венцу" - "отцу" и т. д. - явление также редкое для русской поэзии середины XIX в. и ставшее общепринятым и широко используемым лишь в поэзии символистов и поэтов XX века: А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, В. В. Маяковского, С. А. Есенина и др. .
    В опровержение мнения о "слабой форме" или "безыскусности" некрасовских стихов, бывшего весьма распространенным среди критиков-современников, одной из особенностей этого стихотворения является весьма изощренная звукопись, проходящая через весь текст:
    Звукопись эта выделяет несколько основных мотивов стихотворения, одновременно объединяя их: тема судьбы, смерти, гроба (звуки б, р, г, сочетания Ср и рС, С - согласный), тема любви, холода, голода, слез, плача, "мучительной думы" (звуки л и j, шипящие - вспомним традиционную семантику этой звукописи, например в "Мцыри" Лермонтова). Обилие групп согласных ("темной", "пасмурный", "друг", "вдруг", "брызги дождя", "пронзительно звонок", "вдоволь поплакал" и т. д. ) делают течение стихотворной речи прерывистым, затрудненным, подчеркивают трагизм описываемых событий.
    Другая характерная особенность этого стихотворения - обилие отрицаний: "друг беззащитный, больной и бездомный", "с детства судьба невзлюбила тебя", "муж тебе выпал недобрый на долю", "не покорилась", "да не на радость сошлась и со мной. .

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