Сочинение Анализ стихотворения Н.А. Некрасова «О Муза! я у двери гроба...»

Самым популярным поэтом 70-х годов 19 века, по признанию многих исследователей и критиков, был Н. А. Некрасов. В своем творчестве он ставил проблемы, волновавшие не одно поколение поэтов: назначение поэта и поэзии, гражданские мотивы, проблема общечеловеческих идеалов.



Его творчество иногда называют «поэтической исповедью», в которую неизменно вплетаются строки, исполненные гражданского пафоса. Неудивительно, что именно к читателю-гражданину, читателю-другу, к Музе обращается поэт на пороге смерти, надеясь на поддержку. Он надеется на понимание единомышленников в служении народу.



Стихотворение «О Муза! я у двери гроба…» при первой публикации в «Отечественных записках» 1878 года сопровождалось примечанием: «Это стихотворение, по свидетельству сестры покойного, А. А. Буткевич, было последним, которое он написал». Поэтому многие исследователи творчества Некрасова склонны расценивать его «последнее слово» как своеобразное завещание. Что же волнует поэта "у двери гроба»?



Поднимая тему назначения поэта и поэзии, Некрасов использует традиционный прием обращения к Музе в значении «поэзия». Но в данном случае Муза обозначает еще и непосредственно творения известного поэта. Знаменательно то, что сам Некрасов не мыслит себя отдельно от своего творчества. Он и его произведения – единое целое. Это подчеркивает местоимение «наш»:



…завиден жребий наш,



Не наругаются над нами.



Поэзия для Некрасова – это та нить, которая соединяет его с народом, и эта связь вечна:



Меж мной и честными сердцами



Порваться долго ты не дашь



Живому, кровному союзу!



Неслучайны в данном случае эпитеты: «живому, кровному союзу». Настоящий поэт жив до тех пор, пока память о нем живет в сердцах народа. А так как «поэт» и «его произведения» - это, в понимании Некрасова, синонимы, неделимое целое, то «союз» всегда будет «живым». Ведь творения поэта бессмертны.

Под «кровным союзом» поэт имеет в виду родственный союз. Этот союз возможен лишь с «честными сердцами», то есть с людьми, понимающими свое истинное призвание – «быть гражданином».



Интересно и то, что автор не считает свое творчество идеальным, достойным всеобщего поклонения:



Пускай я много виноват,



Пусть увеличит во сто крат



Мои вины людская злоба…



Это признание еще больше увеличивает авторитет поэта как человека объективного и делает его творчество более значимым для людей с «честными сердцами». Несмотря на возможные гонения, хулу, на которые способна «людская злоба», автор восклицает:



Не плачь! завиден жребий наш,



Не наругаются над нами…



Почему же он говорит: «завиден жребий наш»? Видимо, потому, что, если поэт смог взволновать своим творчеством умы и сердца людей, подвигнуть их к спорам, – это уже большая заслуга. Это уже признание как «честными сердцами», так и теми, кто источает злобу. Примечательно и слово «наругаются». Форма этого глагола выражает длительность действия. Следовательно, такие споры, положительные и отрицательные высказывания будут длиться долго, не одно и не два поколения.



Последнее стихотворение Некрасова представляет собой монолог, точнее, скрытый диалог с Музой. Именно с обращения к ней он начинает свое произведение и упоминанием о ней заканчивает его. Некрасов так описывает свою Музу:



…На эту бледную, в крови,



Кнутом иссеченную Музу…



Поэзия в России переживала разные периоды: взлеты и падения. Многие поэты подвергались гонениям, ссылкам за свои произведения. Зачастую их творения не доходили до широких масс, так как цензура накладывала запрет на издание. Ведь известно, что поэзия намного глубже затрагивает струны человеческой души, нежели проза. Именно поэтому Некрасов рисует такой яркий образ Музы: «бледная, в крови, кнутом иссеченная». И только русский человек способен понять этот образ. Не случайно автор говорит:



Не русский – взглянет без любви…



Без любви, без трепета невозможно смотреть на русскую поэзию, зная историю ее развития. Именно это и хотел сказать Некрасов своим читателям «у двери гроба». С одной стороны, он утверждает бессмертие поэзии. С другой – это скрытое обращение, призыв к поэтам-соратникам продолжать свой тернистый путь, несмотря на все препятствия.



Этим стихотворением Некрасов подводит итог своему творческому пути. Если бы выпала такая возможность, он повторил бы его от начала до конца. Поэт – это не профессия, это состояние души, жизненный путь. .