Сочинение Анализ стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин»

Известный литературовед Б. Эйхенбаум сказал: «…В числе разнообразных противоречий, накопленных русской жизнью и культурой прошлого века, имеется одно, наиболее мучительное, сохранившееся вплоть до революции: противоречие между «гражданской» и «чистой» поэзией, между поэтом-гражданином и поэтом-жрецом». Лирика Н. А. Некрасова и стала той новой силой, которая воспевала патриотизм и любовь к родному народу. Он переосмысливает назначение поэта и поэзии. Некрасов отходит от традиций в русской поэзии и вырабатывает свое отношение к творчеству, искусству.



В 1856 году им было написано стихотворение «Поэт и гражданин», где Некрасов утверждает необходимость придания творчеству гражданского содержания. Стихотворение представляет собой диалог поэта и гражданина, у которых совершенно разные понимания смысла жизни, родины, отчизны.



Гражданин не может понять апатии и безразличия поэта к тому, что происходит вокруг, ибо теперь просто нельзя и невозможно быть равнодушным к жизни:



В ком чувство долга не остыло,



Кто сердцем неподкупно прям,



В ком дарованье, сила, меткость,



Тому теперь не должно спать…



Быть частью общества – вот основная задача каждого человека. До Некрасова считалось, что поэзия – это способ выражения чувств, а проза – выражение мыслей. Некрасов посмотрел на это с другой стороны: «Из гармоничного сочетания прозы с поэзией и выходит настоящая поэзия». Именно этот процесс наблюдается в его лирике. Поэт считает, что любовь к родине должна проявляться не столько в чувствах, сколько в реальных действиях, поскольку бездействие не может сделать Россию лучше:



Пускай ты верен назначенью,



Но легче ль родине твоей,



Где каждый предан поклоненью



Единой личности своей?



Можно пересчитать тех, кто действительно искренно любит родную землю. Остальные же – обыватели, которым ни до чего нет дела:



Наперечет сердца благие,



Которым родина свята.



Бог помочь им!. . а остальные?



Их цель мелка, их жизнь пуста.



Роль поэта огромна, ибо он «глашатай истин вековых», он всегда стремится к правде и не боится ее говорить. Здесь гражданин говорит слова, которые, на мой взгляд, являются ключевыми:



Поэтом можешь ты не быть,



Но гражданином быть обязан.



Неудивительно, что данные строчки стали афоризмом.



Поэт прекрасно осознает, что равнодушие является безнравственным и недостойным. Он дает объяснение такой жизненной позиции и причинам, сделавшим его таким.



Лирический герой еще помнит те дни, когда он «честно ненавидел» и «искренно любил». Но в его жизни появилось столько недоброжелателей, ненависти, что пришлось многое переоценить. Окружающие воспринимали его слова, его стремление к истине как ложь и клевету.



Нет, лирический герой не винит ни людей, ни судьбу. Когда-то он был молод и между молчанием и гибелью выбрал жизнь. Ведь ему было всего двадцать лет, и «лукаво жизнь вперед манила». Теперь же лирический герой должен молча страдать от того, что когда-то сошел с пути истины и правды:



Когда бы знали жизнь мою,



Мою любовь, мои волненья…



Угрюм и полон озлобленья,



У двери гроба я стою…



Таким образом, автор стихотворения показывает, как общество может повлиять на сознание и мировоззрение человека, что именно общество делает нас такими, какими мы есть:



Под игом лет душа погнулась,



Остыла ко всему она,



И Муза вовсе отвернулась,



Презренья горького полна.



Для лирического героя вся жизнь была тюрьмой, а сам он раб действительности. Поэт изломан судьбой, он так и не смог противостоять миру и не познал истинного творчества. Теперь, оглядываясь назад, лирический герой начинает понимать, что истину можно достичь только ценой страдания, противостояния и необычайной душевной силы. Сейчас он уже не знает, является ли его творчество случайностью или ему была уготована эта судьба:



Увы! кто знает? рок суровый



Все скрыл в глубокой темноте,



Но шел один венок терновый



К твоей угрюмой красоте.



Только теперь понял поэт, что жизнь – это страдание и что не стоило отступаться от своих идей. .