Анализ стихотворения Н.А. Некрасова «Вчерашний день, в часу шестом»

Классикой в отечественной лирике является тема поэта и поэзии, связывающая многих классиков. Однако Николай Алексеевич Некрасов более склонен был к отождествлению музы, и выносил ее чаще на передний план в своих запоминающихся и находящих отражение в жизни крестьянского народа стихотворениях.

Так как Некрасов всегда был гражданским и даже народным поэтом, он показывал, как волнуют его быт и муки его сограждан, крестьян и всего рабочего народа.

Поэтому, к произведениям, относящимся к теме о предназначении поэта, Николай Алексеевич возвращался несколько раз.

Анализ стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом», рассказывает нам одновременно о двух проблемах. Первой из них является суть наличия самого поэта в обществе. Его необходимость и предназначение в нем.

Во второй проблеме он раскрывает извечную для России проблему тяжкого положения крестьян.

Несмотря, казалось бы, на небольшой объем лирического произведения, состоящего всего-навсего из двух четверостиший, оно трогает своим содержанием, рассказывая о том, как на знаменитой площади Сенной, в Санкт-Петербурге, проводится избиение крестьянки.

Стихотворное произведение, было написано в 1848 году (задолго до того времени, когда отменили крепостное право), поэтому автор часто прибегал к этой проблеме.

Женщину беспощадно бьют, а она, выражая особенную гордость и сдержанность, не проронила ни звука, держась, и не прося о пощаде у тех, кто наказывал ее возможно по причине придирчивости, а не по-настоящему совершенного проступка. Самым жестоким и позорным было то, что наказывали ее публично, на глазах у всех, вызывая всеобщее неодобрение.

В написании стихотворения, даже столь небольшого, автор сполна оснастил его такими стилистическими фигурами, как олицетворение («бич свистал») и метафора («били женщину»). Само произведение представлено, в подтверждение свершаемому действу, в четырехстопном ямбе.

Анализ стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…» говорит о том, как автор трагично сравнивает женщину со своей же музой, называя их сестрами. Таким образом, автор показывает, что ожидает его творчество. Что оно так же будет побиваемо жестокими критиками и правительством, что его, возможно, ожидает такой же исход, как и крестьянку, но он, как и та женщина, в гордом молчании продолжает свое дело и не оставляет призвания.