Анализ стихотворения Н.А. Некрасова «Я не люблю иронии твоей...» и «Мы с тобой бестолковые люди»

«Я не люблю иронии твоей» было написано в 1850 году, а «Мы с тобой бестолковые люди» в 1851 году. Эти стихотворения написаны в форме общего лирического дневника, который условно называли «панаевским циклом».

Дело в том, что А. Я. Панаева, которая являлась некогда женой одного из соредактора «Современника» - И. И. Панаева, в течение определенного количества лет, состояла в гражданском браке с Николаем Алексеевичем Некрасовым.

Именно их отношениями – незаконными и неопределенными, постоянно проходящими в сопровождении споров, ревности, любви и отзывов в общественности были обусловлены данные произведения.

Анализ стихотворения «Я не люблю иронии твоей…» рассказывает об отношении Николая Алексеевича к его любимой женщине Авдотье Панаевой.

Автор в своем произведении показывает, как еще вчера, яркие и насыщенные теплыми красками и эмоциями чувства, бесследно пропали и не находят своего отражения в уже сегодняшнем дне. И в связи с этой утратой сожалеет о нынешних отношениях, вспоминая нежные и теплые былые дни, проведенные вместе с нею.

Как показано в стихотворении, лирический герой, словно в последний раз разговаривая со своей любимой, пытается воззвать к былым чувствам. Он прекрасно понимает, что способствовал столь быстрому затуханию ее чувств и принимает эту вину.

Единственное, о чем он просил свою благоверную в этом произведении – избавить его от проявления жестокой иронии. Только лишь против этого бушует его сердце. Только лишь взаимопонимание и теплота должны быть присущи влюбленным сердцам, но никак не ирония.

В продолжение же обращения к А. Панаевой, Н. А. Некрасов пытается найти положительный исход даже в, казалось бы, неприятных событиях, происходящих между парой влюбленных.

Анализ стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди…» раскрывает нам в чем-то даже оптимистичный настрой Николая Алексеевича Некрасова и его готовность прощать, и даже уступчивость в ссорах, ведь он надеется, что после них непременно последует примирение и возвращение любви и «участья».

Виртуозность поэта заключается в его невероятной способности объединения в одном стихотворении сразу двоих лирических героев. Притом героиня наделена такими качествами как мудрость и долготерпение, при помощи которых она выступает превосходной спутницей и подругой автора, которая поддержит любимого в самую трудную минуту, что прольется целительным бальзамом на душу поэта.