Сочинение Анализ стихотворения Н.А.Некрасова «Родина»

Н. А. Некрасов жил и творил в переломное для России время – 60-70 гг. 19 века. В это время крепостное право окончательно себя изжило, и во всем обществе назревали перемены. Поэзия Некрасова выражала мысли, чувства и надежды передовых людей, призывала к борьбе за права угнетенного крестьянства. Но несмотря на ненависть к царскому строю, поэт любил Россию глубокой, сыновней любовью, и поэтому образ матери-родины постоянно встречается в его стихах. «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь!» - с такими словами обращался Некрасов к Родине в своем творчестве.



«Родина» - одно из самых проникновенных творений поэта на эту тему. В стихотворении, написанном в 1846 году, показано настроение молодого человека с честной и доброй душой, взглянувшего вокруг умными и внимательными глазами. Как видно из содержания, лирический герой родился и вырос в семье помещика, который не отличался доброжелательным отношением к своим крепостным:



И вот они опять, знакомые места,



Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,



Текла среди пиров, бессмысленного чванства,



Разврата грязного и мелкого тиранства;



Где рой подавленных и трепетных рабов



Завидовал житью последних барских псов.



Детские годы молодого человека прошли в условиях барской вседозволенности как над крестьянами, так и над членами семьи: матери и сестры лирического героя. В первых строках отчетливо звучит позиция автора по отношению ко всему происходившему в родном поместье. Он обвиняет “отцов” за их “тиранство”, “разврат”, “чванство”, видит в этом корень зла, причину всех бед, происходящих и в этом поместье, и в миллионах других по всей России. В целом стихотворение можно охарактеризовать как негативное воспоминание об отчем доме:



Нет! в юности моей, мятежной и суровой,



Отрадного душе воспоминанья нет.



Значительная роль отведена женским образам. Мать, сестра и няня молодого человека показаны сильными личностями, но полностью подчиненными воле барина:



Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!



Кто жизнь твою сгубил. . . о! знаю, знаю я!. .



Навеки отдана угрюмому невежде. . .



Читая стихотворение, мы понимаем противоречивость характера лирического героя: он одновременно и любит свою родную деревню, и ненавидит. Он и восхищается ею: «И вот они опять, знакомые места», «Всему начало здесь, в краю моем родимом!. . »; и в то же время «с отвращением кругом кидая взор», и грудь его «полна враждой и злостью новой. . . ». Эти противоречия отражают и мнение самого Некрасова: и он, и его лирический герой любят Родину, любят Россию, ее поля и луга, но не могут выносить существующий строй, когда одни имеют право принижать и эксплуатировать других. Но лирический герой признается и в своем недостойном житье: в юности он не в силах был противостоять среде. Но именно воспоминания детства пробудили в нем желание изменить окружающее, сделать жизнь людей лучше:



Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,



Проклятьем на меня легло неотразимым, —



Всему начало здесь, в краю моем родимом!. .



Лирический герой открывает перед читателем горькую правду, которая заключается в том, что эпоха вседозволенности рождала таких людей, как его отец. Им было можно делать с другими все что угодно, несмотря на возраст и пол. По большому счету, для такого барина было безразлично, кого угнетать: рабов, слуг, женщин, членов семьи или дворовых собак. Особенно ярко это выражено в последних строках стихотворения:



И только тот один, кто всех собой давил,



Свободно и дышал, и действовал, и жил. . .



Все чувства лирического героя в стихотворении переданы очень эмоционально. Некрасов достиг этого, мастерски подбирая нужные слова и использую поэтические приемы. В первой строфе он обличает крепостнический строй, не боясь применять такие слова и выражения, как «разврат», «тиранство», «чванство», «жизнь…бесплотна и пуста», «трепетные рабы». Несмотря на некоторую грубость этих слов, читатель ярко и реалистично видит жизнь помещиков. Лирический герой выражает свою злость и негодование, вспоминая поведение помещика: «И грудь моя полна враждой и злостью новой. . . », «И с отвращением кругом кидая взор,/С отрадой вижу я, что срублен темный бор». Но есть в его эмоция место для нежности и печали: «Отрадного душе воспоминанья нет».

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