Сочинение Анализ стихотворения «Неизвестный - реквием в двух шагах, с эпилогом»

Конечно, вы чисто выбриты

И вкус вам не изменял.

Но были ли вы убиты

За родину наповал?

А. Вознесенский



Одним из лучших стихотворений Андрея Андреевича Вознесенского я считаю “Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом”. Это стихотворение посвящено Эрнсту Неизвестному — замечательному скульптору, автору многих выдающихся работ, в том числе памятника жертвам репрессий.

В эпиграф стихотворения вынесено посвящение “Памяти лейтенанта Советской Армии Эрнста Неизвестного, павшего в атаке 2-го Украинского фронта”. Поэт вспоминает эпизод из жизни Э. Неизвестного, когда, посчитав его за погибшего, отправили матери “похоронку”, но он, к счастью, выжил.

Стихотворение написано в оригинальной манере — разговор Смерти и Жизни с солдатом. Их доводы не останавливают патриота, выполняющего долг перед родиной.

Вознесенский употребляет в стихотворении красочные метафоры, неологизмы и фразеологические обороты — все это помогает ему создать правдивую, я страшную картину боя и подвига солдата, сумевшего превозмочь страх и шагнуть в бессмертие.



Лейтенант Неизвестный Эрнст.

На тысячи верст кругом

Равнину утюжит смерть

Огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,

Но сверху в радиосеть:

“В атаку, — зовут, — твою мать!”

И Эрнст отвечает: “Есть”.

Но взводик твой землю ест.

Он доблестно недвижим. . .



Хочется отметить прекрасное владение языком молодым поэтом (стихотворение написано в 1964 году). Последняя фраза настолько емкая и многозначная, что вполне заменяет пространные объяснения. И в то же время она звучит с некоторой долей юмора. Да, на фронте находилось время и для смеха, трагическое и комическое шли рядом. Поэт в диалоге героя со Смертью показывает, что Неизвестный прекрасно понимает, на что идет, за какие идеалы отдает единственную, неповторимую жизнь:



Против —

кулътургер вышибал,

против национал-социализма,— против!

Против глобальных зверств.



И Жизнь уговаривает Эрнста “одуматься”, не выйти из окопа, любыми средствами остаться живым. Но для героя не может быть компромисса с совестью. И дальше автор поднимается до высокой философии в вопросе о жизни и смерти, о долге и чести.



Но выше жизни и смерти,

пронзающее нас, как свет,

нас требует что-то третье —

чем выделен человек.

Животные жизнь берут. Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаще и прожекторно,

в отличие от зверей, —

способность к самопожертвованию

единственна у людей.



Стихотворение полно патриотического и гражданского пафоса. Оно внушает гордость за русского солдата, сумевшего поставить свободу родины, ее независимость выше жизни.



Единственная Россия,

Единственная моя,

Единственное спасибо,

Что ты избрала меня.



Вызовом всезнайкам и крикунам звучат последние строки стихотворения. Поэт становится не на защиту Героя, он в этом не нуждается. А обличает пошлость и критиканство, “сытое философствование” о рациональности того или иного поступка. Нам не критиковать свое прошлое надо, а гордиться своими великими предшественниками, создавшими и сохранившими великую страну.



Я голову обнажу

И вежливо им скажу:

“Конечно, вы свежевыбриты

И вкус вам не изменял.

Но были ли вы убиты

За родину наповал?”



Переходя от общего взгляда на героизм к конкретной судьбе Эрнста Неизвестного, хочется порадоваться, что он остался жив, что и в мирной жизни нашел себя, стал человеком, которым страна может гордиться. .