Сочинение Анализ стихотворения Некрасова «Рыцарь на час»

Н. А Некрасов вырос в селе Грешнево Ярославской губернии, в бассейне великой русской реки Волги. С раннего детства он проводил много времени на природе: на полях, в лесах – и очень сильно любил её (именно русскую природу). Он жил в ней, дышал ей и не мог представить своей жизни без неё. Его отец очень эгоистично и жестоко относился к членам своей семьи, в том числе и к его матери. Елена Андреевна (его мать) очень терпимо относилась ко всему и, чтобы сгладить печаль, отдавала всю свою любовь детям. Не выдержав жизненных лишений, она рано скончалась. Это было настоящим ударом для Некрасова: Он потерял самого близкого ему человека.

Его стихотворение написано так же, как и вышеописанные события жизни: оно тоже состоит из двух логических частей, первая часть рассказывает про природу, вторая – про мать. Первая часть начинается грустным описанием осенней природы: «Если пасмурен день, если ночь не светла, / Если ветер осенний бушует, / … / Ум, бездействуя, вяло тоскует», контрастно переходящим в радость от рассматриваемой им красоты природы: «Слава богу! морозная ночь – / Я сегодня не буду томиться. / По широкому полю иду, / Раздаются шаги мои звонко…». Автор очень увлекается описанием природы, своей любви к ней и нескончаемости этой любви, он показывает, насколько природа ему дорога. Здесь в нём просыпается романтика: причудливые тени, видения, лунный свет будят в нём воображение, заставляют мечтать о чём-то высоком. Он ободряется, молодеет, на некоторое время его посещает чувство счастья: «Отдаёшься невольно во власть / Окружающей бодрой природы; / … / И великое чувство свободы / Наполняет отжившую грудь…». Постепенно автор переходит к теме русской деревни, которая красива, даже несмотря на свою бедность: «Не видна её бедность нагая! / Запаслася скирдами, родная, / … / Пожелай ей покойного сна – / Утомилась кормилица наша!. . ».

Недавно шли восклицательные предложения, автор писал про природу, как тут на него набрели грустные воспоминания, о них автору некуда было деться (они имели очень серьёзные последствия и не могли не придти на ум ему при наличии стольких намёков): «Спи, кто может, – я спать не могу, / Я стою потихоньку, без шуму, / … / И невольную думаю думу…», «В эту ночь я хотел бы рыдать / На могиле далёкой, / Где лежит моя бедная мать…». Автору нужна помощь, главным образом от матери, и он хочет с ней поговорить, хочет попросить Бога обеспечить это: ему в голову пришёл образ церкви: «За селом, на горе невысокой, / Вся бела, вся видна при луне, / Церковь старая чудится мне…». Так началась вторая часть стихотворения. В ней автор говорит о своей бесконечной любви к матери, а также стыде перед матерью, просит её прийти к нему из того мира и помочь: «Повидайся со мной, родимая! / Появись лёгкой тенью на миг! / Всю ты жизнь прожила нелюбимая, / Всю ты жизнь прожила для других…». Автор использует приём антитезы, чтобы подчеркнуть сложность жизни своей матери, что на каждое её доброе дело отвечали (в том числе и Бог) несправедливостью. Он описывает её как «чистейшей воды божество», очень уважая и любя её: «С неземным выраженьем в очах, / Русокудрая, голубоокая, / С тихой грустью на бледных устах, / Под грозой величаво безгласная…». Автору нужна помощь; он осознаёт, что её только может предоставить ему мать, что ни сожалеющие друзья, ни враги-клеветники не заменят ему её в этом; она ему нужна, она его самый близкий человек. Он воззывает к ней на небеса за помощью: «…я гибну – и ради спасения / Я твою призываю любовь! / Я пою тебе песнь покаяния, / Чтобы кроткие очи твои / Смыли жаркой слезою страданья, / Все позорные пятна мои!. . ». Некрасов хочет встретиться со своей матерью после смерти на том свете, потому что другого способа пообщаться с ней он не находит: «Тот, чья жизнь бесполезно разбилася, / Может смертью ещё доказать, / Что в нём сердце не робкое билося, / Что умел он любить…».

Наступает третья, заключительная часть, и автор просыпается от ночных видений, раздумий, понимает, что он «ребёнок слабый», что он очень сильный, но не может применить свою силу, массовое высвобождение силы закончилось, он вырос: «Всё, что в сердце кипело, боролось, / Все луч бледного сердца спугнул, / И насмешливый внутренний голос / Злую песню свою затянул…». В стихотворении поэт сожалеет о несбывшихся мечтах, о потерянном времени, о безысходности его положения, о невозможности изменить мир в лучшую сторону. Стихотворение написано анапестом, придающим стихотворению длительности и горечи. Мне очень нравится это стихотворение, потому что оно написано очень искренне и просто, с полной передачей чувств и переживаний автора. .