Анализ стихотворения О. Э. Мандельштама «Бессоница. Гомер. Тугие паруса..»

Поэтическое произведение увидело свет в начале прошлого века в собрании сочинений Мандельштама «Камень». Написано оно, как обращение к творению Гомера «Илиада», а именно к третьей его части под названием «Сон Беотия, или перечень кораблей», которую тот посвятил отходу судов на осаждение Трои. Ранние произведения поэта часто обращались к теме древних мифов.

Проведем анализ стихотворения "Бессоница. Гомер. Тугие паруса. . . ". Сначала в стихотворении говорится о том, что поэта мучает бессонница, затем постепенно повествование переходит во внутренний мир и автор рассуждает об античном мифе. В начальной строке рассказывается не только о порядке хода кораблей, но и о настроении и чувствах поэта.

Эмоциональное состояние во время бессонницы прекрасно показано строкой:

«Я список кораблей прочел до середины…».

В перечень греческих судов, которые отправились на Трою, в «Илиаде» входит 1186 наименований кораблей, обрисовка которых в произведении занимает 366 строк. Нескончаемость военного перечня судов и формирует чувство, будто и ночь нескончаема. Фигура клина из журавлей усугубляет отсутствие сна еще и томящим свойством медлительности и пространственно-временной протяженности.

Продолжим анализ стихотворения "Бессоница. Гомер. Тугие паруса. . . ". Мало-помалу мысли автора с перечня судов переключаются на причины, сосредоточившие тут громадное полчище. Возникает идея, что повод, подвигающий на действия большую армию, – это любовь.

Завершающие строчки произведения вводят читателя из древней Вселенной в нынешнюю. Современный писатель отклоняет писателя античности и уходит обратно в настоящее время к волнующемуся поблизости морю, приносящему ему доказательство наибольшей важности любви во Вселенной, как самому Гомера, так морским глубинам:

«И море, и Гомер — все движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит».

Сперва поэт заметил этот факт в древнем мифе, после чего это начинает становиться его ближайшим настоящим.

Фигура перечня судов существует в большом количестве писательских, звуковых и художественных творений всех времен, включая настоящее. Мандельштам, помогая себе этой темой, сформулировал базовую идею, какая находила отголоски в огромном количестве его произведений и была сосредоточением его страхов и ожиданий, наиважнейшим связывающим звеном между всеми событиями. Но всегда самым главным, побуждающим к действию, мотивом была и остается любовь.