Анализ стихотворения О. Э. Мандельштама «Notre Dame»

Произведение относится к раннему периоду творчества Мандельштама. Оно было опубликовано в 1913 году вместе с манифестом нового направления в поэзии - акмеизма. В противоположность символистам, которые писали о выдуманных иных мирах, акмеисты считали, что поэты должны писать о прекрасных земных вещах, которым поэт должен дать названия, подобно Адаму в раю (поэтому его упоминание в первой строфе стихотворения не случайно).

Стихотворение описывает восторг при созерцании величественного здания собора Парижской богоматери. Но анализ стихотворения "Notre Dame" невозможен без знания некоторых фактов из истории и архитектуры. Собор построен на острове Сите, где во времена Римской империи находилась Лютеция - римское поселение среди галлов («народ чужой»). При строительстве собора использовалось новаторское достижение готического стиля - крестовый свод, который снаружи укреплялся подпружными арками. Внешне они напоминают рыбий скелет («чудовищные ребра»). Собор является продолжателем трех культур – галльской, римской и христианской.

Анализ стихотворения "Notre Dame" несложен. Стихотворение построено на контрастах: «радостный и легкий» крестовый свод, каким он видится внутри помещения, конечно же, имеет «массу грузную». Но поскольку наружные арки поддерживают свод и стены, то таран свода не задействован. В третьей строфе антитез еще больше. Самая выдающаяся из них о готической душе создавшей неосознаваемое, что названо рассудочной пропастью. Пропасть – это что-то стихийное, не поддающееся рассудку, но, оказывается, она рационально продумана человеком. Робость христиан перед Богом, тем не менее, позволила создать храм, по грандиозности не уступающий египетским пирамидам. Стихотворение воспевает творение человека, посвященное Богу, но главной темой является не религиозная, а тема организации материала трудом архитекторов и строителей («всюду царь – отвес»).

Восхищение лирического героя грандиозным строением приводит к выводу, что как из камня можно создать такое легкое, устремленное ввысь здание, полное света и красоты, так и из обычных слов можно создавать прекрасные поэтические произведения, подобные лучшим образцам архитектуры. Стихи должны так же впечатлять своей легкостью и изяществом, как бы ни был долог и труден для поэта процесс их создания.