Сочинение Анализ стихотворения «О, весна без конца и без краю»

Истинно поэтической загадкой для литературного мира остается рождение холодным октябрьским днём (24 числа 1907 года) вдохновенного стихотворения «О, весна без конца и без краю. . . » А. А. Блока.

Общее впечатление от произведения — фонтанирующая восторженная радость, омраченная смутной тревогой. Ловко примененные художественные приемы задают темп и интонацию для чтения глубокого стихотворения. Трёхстопный анапест наделяет повествование стремительностью вальса. Усиливают звучание заложенной мысли уверенность анафор («принимаю»), эмоциональность, переданная 12 восклицательными предложениями, многоточиями, свежесть эпитетов («хмельная мечта», «с буйным ветром в змеиных кудрях») и неожиданность метафор («колодцы земных городов»).