Анализ стихотворения О.Э. Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...»

Произведение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез. . . » было создано в тридцатом году двадцатого века, оно посвящено великому Петербургу, месту, связанному с ранними и отроческими периодами поэта.

Итак, начнем анализ стихотворения "Я вернулся в мой город, знакомый до слёз. . . ". Лирик возвращается в младенческий свой пункт, драматически возбужденно начинает стараться испытать былые ощущения. Но какие бы он ни делал попытки, они заканчиваются неудачей. Петербург перестал считать его родным и близким, стал чужим и холодным.

Атмосфера уныния и тревоги - главные эмоции, царившие в душах у жителей нынешнего Санкт-Петербурга. Безысходность, отчаяние и темнота – синонимы смерти живой души, которую поэт так боится ощутить на себе. Своими словами «Петербург, я еще не хочу умирать» он будто бы просит город дать ему время сделать то, что он еще не успел. Герой произведения продолжает надеяться, что он не совсем одинок в этой жуткой Вселенной, однако люди стали другими вслед за своим городом.

Мандельштам в своем стихотворении мечется, пытаясь заметить хоть то немногое, что еще осталось прежним, но ничего нет. Место стало чумазым, неприветливым, каждый камень на его проулках пропитан боязнью и отсутствием уверенности в будущем.

Продолжим анализ стихотворения "Я вернулся в мой город, знакомый до слёз. . . ". С помощью этого произведения нам позволено лучше понять тот кошмар, в каком изо дня в день существовали люди того времени. Они не спали по ночам. Оговоры, поклепы, применение силы превратили петербуржцев в запуганных жертв. Затаив дыхание, горожане вслушиваются в шорохи на улице и разговаривают почти шепотом.

Одной из характеристик рассматриваемого периода, олицетворяющей повсеместную зажатость, зависимость и ужас — звук звонка в дверь, ударяющий, будто по телу:

"И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных».

Тогда любой стук, который раздавался поздно, мог означать только одно - заключение под стражу. Все, на что закрывались двери, нарочно названы писателем кандалами. Имеется в виду: они сковывали волю и мысли. И, разумеется, нагрянуть к Мандельштаму среди ночи могли именно те, кто посещал близких ему людей, коллег, уводя их за собой в ночь.

Стихи Мандельштама могут хотя бы на время заставить нас прикоснуться к этому ощущению и донести до нас главное: самое ценное из владений человека – физическая и духовная свобода.