Анализ стихотворения О.Э. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков»

Творчество Мандельштама основывается на изобильных обычаях всемирной художественной культуры, заключая в себе литературные идеи различных веков и стран, а также исторические происшествия. Хотя данные факты можно назвать схожей чертой для поэтов Серебряного века, Мандельштам отличается от большинства писателей своего века в своей методике внимания к теме исторических событий. Он приводит их вплотную к настоящему, сегодняшнему существованию.

Начнем анализ стихотворения "За гремучую доблесть грядущих веков". Одной из его любимых тем является политическая. Рассматриваемое литературное творение было создано в самом начале тридцатых годов. Становиться инертным, «неизвестным героем» исторических боев автор совершенно не умел. Именно потому он и вошел в беспрецедентное сражение с тем периодом. Все стихи Мандельштама в тридцатые годы прошлого века превращается в стихи-вызовы. Именно в таком виде и создано анализируемое стихотворение. Оно рассказывает о драматической судьбе поэта, жившего в тот период.

Продолжая анализ стихотворения "За гремучую доблесть грядущих веков", разберем главных «персонажей». «Отцы» у Мандельштама – это поэты предыдущего периода, сам же он чувствовал, будто бы гостит у них, отгороженный от отечественной литературы:

«Я лишился и чаши на пире отцов

И веселья, и чести своей».

Присоединиться к людскому сообществу имелся шанс, однако, чтобы им воспользоваться, придется увериться, будто этому сообществу предстоит дальше существовать, и перестать замечать реальность:

«Не видеть ни труса, ни липкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе».

Чтобы принять правила игры века, человек должен стать зверем без морали. Однако наш лирик отказывается принимать это, поскольку знает всю тупость и нелепость подобного поведения. Тут-то герой и придумывает бежать из этой Вселенной. Вместо общения с грязной эпохой он выбирает Сибирь. Образ части отечества, далекой от центра и партийных распоряжений, чудится писателю совершеннейшим раем:

«Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает».

В завершение нельзя не добавить, что всем этим бунтующий писатель явно показывал предпочтительность мученической гибели за будущее. Заключительные строки произведения, являясь кульминацией произведения, провозглашают, что дух героя не сломить, не заставить предать идеалы.