Сочинение Анализ стихотворения Пастернака «На Страстной»

Cочинение «Анализ стихотворения Пастернака «На Страстной»»



В стихотворении «На Страстной» описывается весна, пробуждение природы. Основная темапроизведения – изменения, которые происходят в окружающем мире и в душе человека. В стихотворении чувствуется напряжённая борьба стихий ночи и дня, темноты и света, зимы и весны, что подтверждают средства контраста ( ночная мгла – рань на свете; земля голым- гола – колеблется земли уклад). Особенные метафоры и эпитеты создают впечатление подвижности перемен, которые охватили весь мир ( март разбрасывает снег; сады выходят из оград; вода буравит берега и вьет водовороты).



Приём психологического параллелизма – основной принцип построения произведения. Б. Пастернак показывает внешний мир параллельно внутреннему, поэтому напряжённая борьба стихий происходит не только в природе, а и в душе лирического героя. Перед нами разворачивается символический пейзаж: деревья, сады, вода, лес, утро, март принимают участие в библейском сюжете про Страстную неделю. Это полная аллегория, с помощью которой автор утверждает мысль о том, что настоящая жизнь человека ( как и жизнь природы) – всегда борьба добра и зла, жизни и смерти. Страдания Христа, его распятие и Воскресение должны напомнить каждому про его собственный выбор.



Вообще же и в романе о докторе Живаго, и в стихотворениях, написанных от его имени, отчетливо видна одна мысль, мысль о том, что наша судьба предрешена, ее нельзя изменить и нет смысла бороться со стихией. Эта мысль высказывается автором и в стихотворении «Гефсиманский сад»:



Но книга жизни подошла к странице,

Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь.



Может быть именно поэтому, из-за этой предрешённости Юрий Андреевич выступает в романе таким безвольным человеком. Возможно он просто понимает, что бороться со стихией бесполезно, что нужно просто покориться судьбе, ведь изменить ничего нельзя. Герой безропотно принимает то, что преподносит ему стихия, и не пытается удержать того, что она отнимает.



В стихотворениях Юрия Живаго присутствует, как ив романе, стихия страсти:



Сними ладонь с моей груди,

Мы провода под током .

Друг к другу вновь, того гляди,

Нас бросит ненароком.

( «Объяснение»)



И герой покоряется и ей тоже. Он дает закружить себя в эту круговерть, как бы желая посмотреть, куда его занесет. Он знает, что стихия страсти может погубить, но это сладкая гибель:



Ты — благо гибельного шага ,

Когда житьё тошней недуга,

А корень красоты — отвага,

И это тянет нас друг к другу.

И он, зная о возможной гибели, не пытается защищаться, спастись, это не его доля:

Мы брать преград не обещали,

Мы будем гибнуть откровенно.



Из этого стихотворения («Осень») мы видим, что герой прекрасно



понимает, что его несет стихия на погибель, но он сознательно подчиняется этому — «мы будем гибнуть откровенно».